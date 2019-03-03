Началась стыковка Crew Dragon с МКС

На орбите началось причаливание новейшего американского космического корабля многоразового использования Crew Dragon к Международной космической станции (МКС), сообщила компания-разработчик корабля SpaceX.
В настоящее время корабль находится на расстоянии 20 метров от МКС. Сама стыковка корабля к американскому сегменту МКС - модулю Harmony должна состояться в 14:05 мск. Crew Dragon должен осуществить ее самостоятельно в автономном режиме. В случае необходимости экипаж МКС может перейти на ручное управление.
На время операции закрыты четыре люка в американском сегменте, куда будет пристыковываться американский корабль. Как сообщили ранее в Роскосмосе, "в случае возникновения нештатной ситуации экипаж перейдет сначала на российский сегмент МКС, а затем на корабль "Союз МС-11"".
В 16:30 мск на станции планируется открыть люк корабля.
Как сообщалось, в 10:49 мск в субботу с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) к МКС успешно стартовала ракета-носитель Falcon 9 c космическим кораблем Crew Dragon частной компании SpaceX. Через десять минут, в 10:59 мск, корабль был выведен на орбиту, начав самостоятельный полет к МКС.
Это первый испытательный полет новейшего американского корабля Crew Dragon. Он осуществляется в непилотируемом режиме. Целью тестового полета является проверка способности корабля безопасно отправлять экипажи в космос и возвращать их на Землю.
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