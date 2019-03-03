Иран будет самостоятельно определять приоритеты и задачи своей ракетной программы - военный чиновник

Иран не нуждается в чьих-либо разрешениях на развитие национальной ракетной программы, она направлено на оборонительные задачи, заявил журналистам в воскресенье глава Высшего совета национальной безопасности страны генерал Али Шамхани.

"Что касается дальности, мощности, точности и быстрой подготовки к пускам, которые являются четырьмя основными темами наших ракетных разработок, мы ни с кем не консультируемся и не спрашиваем разрешения", - сказал А.Шамхани.

"То, что мы делаем, определяется потребностями нашей обороны", - добавил он.

В ответ на вопрос о военном присутствии в Сирии А.Шамхани сказал, что иранские военные находятся в стране в качестве советников и будут оставаться там до тех пор, пока этого хотят сирийские власти.