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Регион 03.03.2019 15:00

Иран будет самостоятельно определять приоритеты и задачи своей ракетной программы - военный чиновник

Иран не нуждается в чьих-либо разрешениях на развитие национальной ракетной программы, она направлено на оборонительные задачи, заявил журналистам в воскресенье глава Высшего совета национальной безопасности страны генерал Али Шамхани.

"Что касается дальности, мощности, точности и быстрой подготовки к пускам, которые являются четырьмя основными темами наших ракетных разработок, мы ни с кем не консультируемся и не спрашиваем разрешения", - сказал А.Шамхани.

"То, что мы делаем, определяется потребностями нашей обороны", - добавил он.

В ответ на вопрос о военном присутствии в Сирии А.Шамхани сказал, что иранские военные находятся в стране в качестве советников и будут оставаться там до тех пор, пока этого хотят сирийские власти.

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Тэги: ИРАН, РАКЕТЫ, ПРОГРАММА, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]