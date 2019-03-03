Несмотря на полное уничтожение ИГИЛ в Сирии, говорить об окончательной победе над терроризмом в этой стране преждевременно, заявил в воскресенье глава МИД РФ Сергей Лавров.
"После ряда успешных операций правительственных сил при поддержке российских Воздушно-космических сил ситуация в Сирии "на земле" заметно стабилизировалась. ИГИЛ как организация, претендующая на "квазигосударственность", уничтожена", - сказал С.Лавров в интервью кувейтскому информационному агентству "КУНА".
Тем не менее, по словам министра, "говорить об окончательной ликвидации террористической угрозы в САР преждевременно".
"Еще многое предстоит сделать для нейтрализации "спящих" ячеек радикальных бандформирований", - подчеркнул С.Лавров.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»