Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9321 RUR   0.0259 GBR   2.2504 TRY   0.3166

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.80 -1.42 Brent 65.07 -1.24

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 6 Мар 11° 7 Мар 10°

СНГ 03.03.2019 19:15

Лавров: ИГИЛ в Сирии уничтожена; для нейтрализации "спящих" ячеек бандформирований предстоит еще сделать многое

Несмотря на полное уничтожение ИГИЛ в Сирии, говорить об окончательной победе над терроризмом в этой стране преждевременно, заявил в воскресенье глава МИД РФ Сергей Лавров.

"После ряда успешных операций правительственных сил при поддержке российских Воздушно-космических сил ситуация в Сирии "на земле" заметно стабилизировалась. ИГИЛ как организация, претендующая на "квазигосударственность", уничтожена", - сказал С.Лавров в интервью кувейтскому информационному агентству "КУНА".

Тем не менее, по словам министра, "говорить об окончательной ликвидации террористической угрозы в САР преждевременно".

"Еще многое предстоит сделать для нейтрализации "спящих" ячеек радикальных бандформирований", - подчеркнул С.Лавров.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, СИРИЯ, ТЕРРОРИЗМ


Похожие новости


Вашингтон должен предоставить данные о гражданстве 800 боевиков, захваченных в Сирии - Лавров Лидеры РФ, Турции, Ирана обсудят вопрос о конституционной комиссии Сирии - Лавров Саммит РФ-Турция-Иран по Сирии может пройти в феврале - Лавров Состав конституционного комитета Сирии почти определен, в ООН просят заменить несколько фамилий - Богданов Путин и Эрдоган через призму российско-турецких отношений обсудят ситуацию в САР - Песков Помощник главы МИД Ирана проведет в Москве переговоры по Сирии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]