В России 11 человек пострадали в столкновении микроавтобуса с легковым автомобилем, трое - в реанимации

Микроавтобус с пассажирами столкнулся с легковым автомобилем в Тверской области, пострадали 11 человек, сообщила в воскресенье пресс-служба УМВД региона.

"По предварительным данным, в 12:50 на 15-м км автодороги Калязин-Кашин-Горицы-Кушалино Кашинского района водитель автомобиля Nissan Almera выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом. В аварии с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter, осуществлявшим регулярные перевозки по маршруту "Сергиев Посад - Тверь". В результате ДТП пострадали 11 человек: водитель и пассажир легковой машины, еще девять в самом микроавтобусе. Трое пострадавших находятся в реанимации", - отметили в пресс-службе.

В пресс-службе Следственного управления СКР по Тверской области сообщили, что проводится доследственная проверка по факту оказания услуг по междугородней перевозке, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья пассажиров.

"В 12:40 на автодороге "Калязин-Кашин-Горицы-Кушалино" в районе поворота на деревню Пузиково Кашинского района произошло столкновение микроавтобуса "Мерседес-Бенц" и автомобиля "Нисан-Алмера". По предварительной информации, пострадало 11 человек. Все пострадавшие с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в ГБУЗ "Кашинскую ЦРБ", - говорится в сообщении следственного управления.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального СУ СКР. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.