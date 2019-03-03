В России 11 человек пострадали в столкновении микроавтобуса с легковым автомобилем, трое - в реанимации

Микроавтобус с пассажирами столкнулся с легковым автомобилем в Тверской области, пострадали 11 человек, сообщила в воскресенье пресс-служба УМВД региона.
"По предварительным данным, в 12:50 на 15-м км автодороги Калязин-Кашин-Горицы-Кушалино Кашинского района водитель автомобиля Nissan Almera выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом. В аварии с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter, осуществлявшим регулярные перевозки по маршруту "Сергиев Посад - Тверь". В результате ДТП пострадали 11 человек: водитель и пассажир легковой машины, еще девять в самом микроавтобусе. Трое пострадавших находятся в реанимации", - отметили в пресс-службе.
В пресс-службе Следственного управления СКР по Тверской области сообщили, что проводится доследственная проверка по факту оказания услуг по междугородней перевозке, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья пассажиров.
"В 12:40 на автодороге "Калязин-Кашин-Горицы-Кушалино" в районе поворота на деревню Пузиково Кашинского района произошло столкновение микроавтобуса "Мерседес-Бенц" и автомобиля "Нисан-Алмера". По предварительной информации, пострадало 11 человек. Все пострадавшие с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в ГБУЗ "Кашинскую ЦРБ", - говорится в сообщении следственного управления.
В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального СУ СКР. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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