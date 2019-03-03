Христианские демократы Бельгии отреагировали на оскорбительные высказывания венгерского премьера

В нидерландскоязычной и франкофонной христианско-демократических партиях Бельгии выразили возмущение высказываниями премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в их адрес, прозвучавшими в интервью германскому изданию Welt am Sonntag.
Венгерский лидер назвал "полезными идиотами" бельгийские партии Христианские демократы и фламандцы (CD&V) и Гуманистический демократический центр (CDH), а также люксембургскую Христианско-социальную народную партию (CSV). Их, по его словам, используют в своих интересах левые силы, чтобы атаковать представленную самой крупной политической фракцией в Европарламенте Европейскую народную партию (ЕНП), в которую входит партия Орбана - Венгерский гражданский союз (Фидес).
Эти три партии адресовали 28 февраля письмо руководству ЕНП с требованием исключения Фидес. "Эксцессы Орбана неприемлемы для нас. Они стали невыносимыми", - подчеркивалось в письме.
Ранее сообщалось, что за исключение партии В.Орбана выступили члены ЕНП из Португалии, Финляндии и Швеции.
"В то время как они считают, что ведут интеллектуальную борьбу, на самом деле они служат интересам других, интересам своих противников", - заявил В.Орбан, отметив, что его критики не видят стремления социалистов и других левых ослабить ЕНП и перехватить политическое лидерство в Евросоюзе.
Венгерский премьер известен своими противоречиями с институтами ЕС, особенно по вопросу миграционной политики. Он даже предпринял информационную кампанию в стране против инициатив Брюсселя. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер лично обвинял В.Орбана в ложной информации о целях политики ЕС.
Европейская комиссия 28 февраля опубликовала ответ на кампанию венгерского правительства, "включающую рекламные щиты, полностраничные публикации в газетах и письмо премьер-министра, адресованное всем гражданам Венгрии, под названием "Вы тоже имеете право знать, что планирует Брюссель!". "Европейская комиссия согласна, что граждане заслуживают знать правду о том, что делает ЕС. Но мы считаем, что они заслуживают фактов, а не выдумки. Венгерская правительственная кампания искажает правду и пытается нарисовать мрачную картину секретного заговора, направленного на стимуляцию миграции в Европу", - говорилось в ответе ЕК.
После интервью В.Орбана германской газете председатель CD&V Вутер Беке заявил, что видит в высказываниях премьер-министра Венгрии одни только fake news. "Ввиду предстоящего Brexit, перед лицом вызовов в области климата, безопасности (...) нам нужны созидатели, а не разрушители. CD&V желает, чтобы ЕНП была партией созидателей", - сказал фламандский политик, слова которого растиражировали в воскресенье бельгийские СМИ.
Бывший председатель CDH Бенуа Лютжен в ответ на интервью В.Орбана процитировал в "Твиттере" французского писателя Жоржа Куртелина: "Сойти за идиота в глазах дурака - это наслаждение для гурмана".
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