Более 20 человек стали жертвами торнадо в американском штате Алабама - власти

В результате торнадо, обрушившегося на американский штат Алабама вечером в воскресение по местному времени, подтверждена гибель уже 22 человек, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).
Оно ссылается на данные шерифа округа Ли - Джея Джонса - который сообщил, что среди погибших есть дети.
По словам шерифа, есть опасения, что число жертв будет возрастать, однако спасатели временно прекратили поиск пострадавших в ночное время в связи с большим количеством обломков и сгустившейся темнотой. Работы будут возобновлены с рассветом.
По данным властей, без электричества в округе Ли и некоторых других районах штата остались около 10 тыс. домов. О силе ветра свидетельствует тот факт, что даже самолеты в аэропорту сдвинулись со стоянок.
Президент Дональд Трамп написал в своем "Твиттере", обращаясь к населению Алабамы: "Великому народу Алабамы и соседних районов: пожалуйста, будьте осторожны, и берегите себя.
"Торнадо и бури были по-настоящему сильными, и их могло быть еще больше. Семьям и друзьям жертв, а также раненым: да благословит вас Бог!".
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»