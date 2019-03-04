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Дальнее зарубежье 04.03.2019 09:08

Более 20 человек стали жертвами торнадо в американском штате Алабама - власти

В результате торнадо, обрушившегося на американский штат Алабама вечером в воскресение по местному времени, подтверждена гибель уже 22 человек, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Оно ссылается на данные шерифа округа Ли - Джея Джонса - который сообщил, что среди погибших есть дети.

По словам шерифа, есть опасения, что число жертв будет возрастать, однако спасатели временно прекратили поиск пострадавших в ночное время в связи с большим количеством обломков и сгустившейся темнотой. Работы будут возобновлены с рассветом.

По данным властей, без электричества в округе Ли и некоторых других районах штата остались около 10 тыс. домов. О силе ветра свидетельствует тот факт, что даже самолеты в аэропорту сдвинулись со стоянок.

Президент Дональд Трамп написал в своем "Твиттере", обращаясь к населению Алабамы: "Великому народу Алабамы и соседних районов: пожалуйста, будьте осторожны, и берегите себя.

"Торнадо и бури были по-настоящему сильными, и их могло быть еще больше. Семьям и друзьям жертв, а также раненым: да благословит вас Бог!".

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Тэги: США, ТОРНАДО, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]