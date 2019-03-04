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Дальнее зарубежье 04.03.2019 09:14

Трамп и Си Цзиньпин могут подписать соглашение по торговле в конец марта - СМИ

Соглашение по торговле между США и Китаем мюзет быть подписано президентом Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином 27 марта, сообщила Wall Street Journal.

"Несмотря на сохраняющиеся трудности, переговоры достигли такого уровня прогресса, что официальное соглашение может быть достигнуто на саммите между президентом Трампом и китайским председателем Си Цзиньпином, вероятно, 27 марта, после того, как господин Си завершит визиты в Италию и Францию, сообщают источники, знакомые с планами", - написало издание.

Оно отметило, что "в рамках сделки Китай обязуется помочь выровнять условия игры", в том числе активизировать закупки американских товаров для сокращения торгового дефицита США в двухсторонней торговле.

На встрече лидеров США и Китая в Буэнос-Айресе в рамках G20 была достигнута договоренность в течение 90 дней не вводить новых взаимных торговых пошлин после 1 января 2019 года.

Ранее Д.Трамп предупреждал, что пошлины на китайские товары стоимостью $200 млрд могут с 1 января быть повышены с 10% до 25%.

Стороны приняли решение обсудить эти вопросы в течение трех месяцев. Позднее Д.Трамп заявил, что окончательное решение моет быть принято на его личной встрече с Си Цзиньпином.

В феврале Д.Трамп назвал переговоры с Китаем по торговым разногласиям успешными и заявил о продлении срока введения пошлин на китайские товары.

"Я рад сообщить, что США добились значительного прогресса на переговорах с Китаем по торговле по важным структурным проблемам, включая интеллектуальную собственность, передачу технологий, сельское хозяйство, услуги, валюту, и многие другие", - написал президент в своем "Твиттере".

Он добавил: "Как результат этих очень продуктивных переговоров я продлеваю срок повышения Соединенными Штатами тарифов, ранее намеченный на 1 марта".

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Тэги: США, КИТАЙ, ТОРГОВЛЯ, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]