Украина по итогам 2018г возглавила десятку стран с наибольшим количеством новых случаев кори - ЮНИСЕФ

Украина по итогам прошлого года возглавила десятку стран, где заболеваемость корью выросла более всего по сравнению с 2017 годом.

Как сообщается в пресс-релизе ЮНИСЕФ (Международный чрезвычайный детский фонд ООН), в 2018 году на Украине было зарегистрировано 30,338 тыс. новых случаев заболевания корью.

На втором месте, по данным ЮНИСЕФ, - Филиппины (13,192 тыс. новых случаев).

В десятку стран-лидеров по заболеваемости корью вошли также Бразилия (10,262 тыс. новых случаев), Йемен (6,641 тыс.), Венесуэла (4,916 тыс.), Сербия (4,355 тыс.), Мадагаскар (4,307 тыс.), Судан (3,496 тыс.), Таиланд (2,758 тыс.), Франция (2,269 тыс.).

"Количество новых случаев кори в мире стремительно растет до угрожающего уровня. Хуже всего ситуация в 10 странах, где зафиксировано более 74% новых случаев инфицирования, а также несколько других странах, которые ранее были объявлены свободными от кори", - отмечает ЮНИСЕФ.

По ее данным, 98 стран мира сообщили, что в 2018 году количество зафиксированных случаев кори у них было больше, чем в 2017 году.

"Это свидетельствует об аннулировании прогресса преодоления этого заболевания, которое очень легко предотвратить, но которое может быть смертельно опасным", - отмечают в ЮНИСЕФ.

По словам исполнительного директора ЮНИСЕФ Генриетты Х. Фор, эти случаи заболевания не возникли в одно мгновение.

"Серьезные вспышки, которые мы видим сегодня, начались еще в 2018 году. Итак, если мы не будем ничего делать сегодня, это будет иметь катастрофические последствия для детей завтра", - сказала она.

В ЮНИСЕФ отмечают, что на Украине Детский фонд ООН поддерживает усиленные меры по иммунизации по всей стране и работает, чтобы повысить доверие к вакцинации. В частности, ЮНИСЕФ поддерживает правительство страны для преодоления нынешней вспышки, с 2017 года унесшей 30 жизней.

По данным ЮНИСЕФ, в 2017 году не было случаев заболевания корью, а в 2018 году такие случаи были зафиксированы в Бразилии (10,262 тыс.), Молдове (312), Черногории (203), Колумбии (188), Перу (38), Чили (23) и Узбекистане (17).

При этом в ЮНСЕФ отмечают, что плохая инфраструктура здравоохранения, нарушение гражданского порядка, низкая осведомленность граждан и в отдельных случаях недоверие к вакцинации привели к вспышкам кори как в развитых, так и развивающихся странах. Например, в США количество случаев кори в период с 2017 года до 2018 года возросло в шесть раз - до 791. Совсем недавно в США наблюдались вспышки кори в штатах Нью-Йорк и Вашингтон.

ЮНИСЕФ призывает осознать: вакцины - безопасны и эффективны. Они спасают жизни детей. Во время вспышек необходимо делать прививки детям в возрасте от шести месяцев до пяти лет, а также усилить программы иммунизации.

Корь - заразное заболевание. Вирус распространяется воздушно-капельным путем и повреждает дыхательные пути. Специфического лечения от кори не существует, поэтому именно вакцинация является единственным способом защитить детей, утверждают в организации.