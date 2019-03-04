Госдеп США объявил о соединении генконсульства в Иерусалиме и посольства в единую структуру с 4 марта

С 4 марта генеральное консульство США в Иерусалиме и посольство США объединятся в единую структуру и становятся одним учреждением - посольством Соединенных Штатов, говорится в сообщении американского госдепартамента, поступившем в "Интерфакс".

В октябре 2018 года о предстоящем слиянии объявил госсекретарь США Майк Помпео, напоминает госдеп.

"Это решение было продиктовано нашими глобальными усилиями по повышению эффективности и результативности наших дипломатических отношений и операций. Это не означает изменения политики США в отношении Иерусалима, Западного берега или Сектора Газа", - говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства.

В нем подчеркивается, что, как заявил ранее президент Дональд Трамп, "Соединенные Штаты по-прежнему не занимают никакой позиции" по вопросам окончательного статуса Иерусалима.

"Конкретные границы израильского суверенитета в Иерусалиме являются предметом переговоров между сторонами об окончательном статусе. Администрация по-прежнему полностью привержена усилиям по достижению прочного и всеобъемлющего мира, который обеспечит более светлое будущее Израилю и палестинцам", - заявил госдепартамент.