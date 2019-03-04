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Дальнее зарубежье 04.03.2019 09:25

Госдеп США объявил о соединении генконсульства в Иерусалиме и посольства в единую структуру с 4 марта

С 4 марта генеральное консульство США в Иерусалиме и посольство США объединятся в единую структуру и становятся одним учреждением - посольством Соединенных Штатов, говорится в сообщении американского госдепартамента, поступившем в "Интерфакс".

В октябре 2018 года о предстоящем слиянии объявил госсекретарь США Майк Помпео, напоминает госдеп.

"Это решение было продиктовано нашими глобальными усилиями по повышению эффективности и результативности наших дипломатических отношений и операций. Это не означает изменения политики США в отношении Иерусалима, Западного берега или Сектора Газа", - говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства.

В нем подчеркивается, что, как заявил ранее президент Дональд Трамп, "Соединенные Штаты по-прежнему не занимают никакой позиции" по вопросам окончательного статуса Иерусалима.

"Конкретные границы израильского суверенитета в Иерусалиме являются предметом переговоров между сторонами об окончательном статусе. Администрация по-прежнему полностью привержена усилиям по достижению прочного и всеобъемлющего мира, который обеспечит более светлое будущее Израилю и палестинцам", - заявил госдепартамент.

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Тэги: США, ИЗРАИЛЬ, ПОСОЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]