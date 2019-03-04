Советник Трампа предупредил Венесуэлу, что препятствование возвращению Гуайдо в страну чревато серьезной реакцией со стороны США

Препятствия на пути возвращению самопровозглашенного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо в страну вызовет серьезный ответ со стороны США, заявил советник президента по нацбезопасности Джон Болтон.
"Временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил о своих планах возвращения в страну. Любые угрозы и действия в отношении его безопасного возвращения встретятся с решительным и значимым ответом со стороны США и мировой общественности", - написал Дж.Болтон в своем твиттере.
Ранее сообщалось, что лидер оппозиции Венесуэлы Х.Гуайдо, провозгласивший себя временным президентом страны, заявил журналистам в Эквадоре, что возвращается на родину.
В Эквадоре он встречался с президентом Ленином Морено, до этого посетил ряд стран региона в поисках поддержки.
Х.Гуайдо отметил, что намерен в понедельник и вторник организовать в Венесуэле новые массовые выступления против правительства президента Николаса Мадуро.
По возвращении на родину Х.Гуайдо ждет преследование по закону, поскольку верховным судом Венесуэлы ему запрещен выезд за пределы страны, который он нарушил, выехав в Колумбию на заседание глав МИД стран Группы Лимы 25 февраля.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»