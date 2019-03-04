США отказались от проведения двух масштабных учений с Южной Кореей в целях экономии - Трамп

Целью прекращения проведения совместных с Южной Кореей двух масштабных военных учений является экономия денежных средств, заявил президент США Дональд Трамп.
"Причиной моего нежелания проводить военные учения с Южной Кореей является стремление сэкономить для США сотни миллионов невозвратных долларов", - написал президент в твиттере.
Он отметил, что "это было моей позицией задолго до того, как я стал президентом".
"Кроме того, снижение уровня напряженности с Северной Кореей в настоящее время тоже хорошая вещь", добавил Д.Трамп.
Накануне Пентагон сообщил, что исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан и южнокорейский министр обороны Чон Ген Ду утвердили предложение командования американских войск в Южной Корее и командования ВС Южной Кореи о прекращении проведения ежегодных совместных военных учений Kye Resolve and Foal Eagle, сообщил Пентагон в ночь на воскресенье.
"Министры рассмотрели и одобрили решение, рекомендованное командующим силами США в Южной Корее и объединенным комитетом начальников штабов ВС Южной Кореи... Обе стороны решили завершить практику проведения серий учений Kye Resolve and Foal Eagle", говорилось в сообщении, поступившем в "Интерфакс".
В то же время, они объявили, что совместные американо-южнокорейские командно-штабные учения под кодовым названием Dong Maeng начинаются в понедельник.
"Dong Maeng, что значит "Союз", пришли на смену ранее проводимых весной военных учений Key Resolve и Foal Eagle, и будут сосредоточены на проведении стратегических, оперативных и тактических аспектах общевойсковых операций на Корейском полуострове", - говорилось в распространенном совместном заявлении.
Предстоящие учения важны для подготовки и поддержания боеготовности армий двух стран, а также "имеют решающее значение для поддержания и укрепления Североатлантического союза", отметили военные двух стран.
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