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Дальнее зарубежье 04.03.2019 10:01

США отказались от проведения двух масштабных учений с Южной Кореей в целях экономии - Трамп

Целью прекращения проведения совместных с Южной Кореей двух масштабных военных учений является экономия денежных средств, заявил президент США Дональд Трамп.

"Причиной моего нежелания проводить военные учения с Южной Кореей является стремление сэкономить для США сотни миллионов невозвратных долларов", - написал президент в твиттере.

Он отметил, что "это было моей позицией задолго до того, как я стал президентом".

"Кроме того, снижение уровня напряженности с Северной Кореей в настоящее время тоже хорошая вещь", добавил Д.Трамп.

Накануне Пентагон сообщил, что исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан и южнокорейский министр обороны Чон Ген Ду утвердили предложение командования американских войск в Южной Корее и командования ВС Южной Кореи о прекращении проведения ежегодных совместных военных учений Kye Resolve and Foal Eagle, сообщил Пентагон в ночь на воскресенье.

"Министры рассмотрели и одобрили решение, рекомендованное командующим силами США в Южной Корее и объединенным комитетом начальников штабов ВС Южной Кореи... Обе стороны решили завершить практику проведения серий учений Kye Resolve and Foal Eagle", говорилось в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

В то же время, они объявили, что совместные американо-южнокорейские командно-штабные учения под кодовым названием Dong Maeng начинаются в понедельник.

"Dong Maeng, что значит "Союз", пришли на смену ранее проводимых весной военных учений Key Resolve и Foal Eagle, и будут сосредоточены на проведении стратегических, оперативных и тактических аспектах общевойсковых операций на Корейском полуострове", - говорилось в распространенном совместном заявлении.

Предстоящие учения важны для подготовки и поддержания боеготовности армий двух стран, а также "имеют решающее значение для поддержания и укрепления Североатлантического союза", отметили военные двух стран.

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Тэги: США, КОРЕЯ, УЧЕНИЯ, ПРИЧИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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