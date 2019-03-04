Перспективы продолжения газопровода "Турецкий поток" через территорию Болгарии зависят от того, удастся ли Софии получить гарантии Брюсселя, что проект не будет остановлен, как когда-то "Южный поток", заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью болгарской газете "Труд" накануне своего визита в Софию.

Он напомнил, что в настоящее время прорабатывается вариант продления второй ветки "Турецкого потока" на Болгарию, Сербию и Венгрию.

Д.Медведев отметил движение болгарской стороны в этом направлении: "Недавно "Булгартрансгаз" успешно завершил так называемую процедуру open season - сбор обязывающих заявок на бронирование будущих газотранспортных мощностей. Также "Булгартрансгаз" принял окончательное инвестиционное решение о реализации проекта развития и расширения газотранспортной системы".

"Дорога для начала строительных работ открыта. Но для такого большого и дорогостоящего проекта, как газопровод, необходимы дополнительные гарантии. Новая ветка не должна повторить печальную судьбу "Южного потока". Так что решение о продлении "Турецкого потока" через болгарскую территорию зависит от того, удастся ли Софии получить твердые гарантии, что ЕС не будет чинить препятствия планам поставок газа по новому газопроводу", - констатировал премьер-министр РФ.

"Окончательное решение зависит не только от нас. Выбор между различными вариантами продолжения "Турецкого потока" во многом будет определяться готовностью газотранспортной инфраструктуры. Что в свою очередь зависит от заинтересованности и конкретных действий правительств соответствующих стран", - добавил он.

"Мы уверены, что строительство ещё одного газового коридора будет способствовать дальнейшему укреплению энергобезопасности в Европе. Учитывая курс на либерализацию газового рынка, можно будет более гибко использовать имеющуюся инфраструктуру в зависимости от обязательств, конъюнктуры, стоимости транспортировки и других рыночных факторов", - аргументировал свою позицию Д.Медведев.

"Мы уверены, что сотрудничество в газовой области между нашими странами отвечает интересам наших экономик. В том числе российской и болгарской. Да и европейской в целом тоже", - заявил российский премьер.

В 2018 году "Газпром" завершил строительство двух ниток морского газопровода "Турецкий поток" по дну Черного моря по 15,75 млрд куб. м газа в год каждая. Одна из ниток предназначена для турецкого рынка, вторая - для европейского.

В настоящее время прорабатывается вариант продолжения второй ветки "Турецкого потока" по маршруту Турция-Болгария-Сербия-Венгрия с выходом на газораспределительный центр в австрийском Баумгартене.

В Болгарии стоимость расширения газотранспортной системы (строительство 474 км новых газотранспортных мощностей), в том числе для приема газа "Турецкого потока", оценивается в 1,4 млрд евро. "Газпром" забронировал будущие мощности болгарской ГТС на период с 2019 по 2039 год на сумму 3,5 млрд евро.

Россия ежегодно экспортирует в Болгарию порядка 3 млрд куб.м газа.