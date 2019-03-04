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ТЭК 04.03.2019 09:19

Медведев: нужны твердые гарантии ЕС, чтобы газ "Турецкого потока" прошел через Болгарию

Перспективы продолжения газопровода "Турецкий поток" через территорию Болгарии зависят от того, удастся ли Софии получить гарантии Брюсселя, что проект не будет остановлен, как когда-то "Южный поток", заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью болгарской газете "Труд" накануне своего визита в Софию.

Он напомнил, что в настоящее время прорабатывается вариант продления второй ветки "Турецкого потока" на Болгарию, Сербию и Венгрию.

Д.Медведев отметил движение болгарской стороны в этом направлении: "Недавно "Булгартрансгаз" успешно завершил так называемую процедуру open season - сбор обязывающих заявок на бронирование будущих газотранспортных мощностей. Также "Булгартрансгаз" принял окончательное инвестиционное решение о реализации проекта развития и расширения газотранспортной системы".

"Дорога для начала строительных работ открыта. Но для такого большого и дорогостоящего проекта, как газопровод, необходимы дополнительные гарантии. Новая ветка не должна повторить печальную судьбу "Южного потока". Так что решение о продлении "Турецкого потока" через болгарскую территорию зависит от того, удастся ли Софии получить твердые гарантии, что ЕС не будет чинить препятствия планам поставок газа по новому газопроводу", - констатировал премьер-министр РФ.

"Окончательное решение зависит не только от нас. Выбор между различными вариантами продолжения "Турецкого потока" во многом будет определяться готовностью газотранспортной инфраструктуры. Что в свою очередь зависит от заинтересованности и конкретных действий правительств соответствующих стран", - добавил он.

"Мы уверены, что строительство ещё одного газового коридора будет способствовать дальнейшему укреплению энергобезопасности в Европе. Учитывая курс на либерализацию газового рынка, можно будет более гибко использовать имеющуюся инфраструктуру в зависимости от обязательств, конъюнктуры, стоимости транспортировки и других рыночных факторов", - аргументировал свою позицию Д.Медведев.

"Мы уверены, что сотрудничество в газовой области между нашими странами отвечает интересам наших экономик. В том числе российской и болгарской. Да и европейской в целом тоже", - заявил российский премьер.

В 2018 году "Газпром" завершил строительство двух ниток морского газопровода "Турецкий поток" по дну Черного моря по 15,75 млрд куб. м газа в год каждая. Одна из ниток предназначена для турецкого рынка, вторая - для европейского.

В настоящее время прорабатывается вариант продолжения второй ветки "Турецкого потока" по маршруту Турция-Болгария-Сербия-Венгрия с выходом на газораспределительный центр в австрийском Баумгартене.

В Болгарии стоимость расширения газотранспортной системы (строительство 474 км новых газотранспортных мощностей), в том числе для приема газа "Турецкого потока", оценивается в 1,4 млрд евро. "Газпром" забронировал будущие мощности болгарской ГТС на период с 2019 по 2039 год на сумму 3,5 млрд евро.

Россия ежегодно экспортирует в Болгарию порядка 3 млрд куб.м газа.

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Тэги: РОССИЯ, БОЛГАРИЯ, ГАЗОПРОВОДЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ


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