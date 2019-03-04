ЕС готовится отражать кибератаки на процесс выборов в Европарламент, заявили в Еврокомиссии

В ЕС считают, что необходимо готовится к возможному вмешательству России в процесс майских выборов в Европарламент, сообщают СМИ со ссылками на официальных представителей.
"Существует большая вероятность того, что кто-то попытается манипулировать дебатами и фальсифицировать результаты европейских выборов", - сказал представитель Еврокомиссии по безопасности Джулиан Кинг в интервью французской газете France`s Alsace на прошлой неделе.
Источники в Брюсселе отмечают, что, несмотря на то, что Россия отвергает обвинения во вмешательстве в американские и другие выборы, существуют серьезные опасения, что Россия попытается заработать очки, помогая популистам и евроскептикам, выступающим за отмену санкций ЕС против Москвы из-за "аннексии" Крыма.
Наибольшую угрозу, считают в Брюсселе, представляет собой "тройная атака" - взлом сервера политической парии, целевая утечка конфиденциальной информации и пропагандистская кампания в соцсетях.
Источники считают, что такой сценарий разыграла Россия в ходе предвыборной гонки в США, а также в преддверии президентских выборов во Франции в 2017 году, когда тысячи файлов просочились в интернет.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»