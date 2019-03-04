Банк Республика запускает кампанию «Новруз Совгаты»!

Полагаете в праздничные дни вам понадобятся дополнительные финансовые ресурсы, чтобы сделать праздничные покупки, купить подарки для близких и реализовать планы?
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Клиенты, обратившиеся в банк в рамках кампании, которая продлится до 31 марта, смогут получить БЕСПЛАТНЫЕ кредитные карты (кредитную линию) сроком на 1 год, льготным периодом в 45 ДНЕЙ и СКИДКУ 50% на комиссию при оформлении кредитной линии. Комиссия за снятие наличных в банкоматах и офисах Банка Республика составляет 1%.
При погашении суммы, использованной из предоставленной кредитной линии, в течение 45 дней проценты начисляться не будут. Максимальная сумма кредита составляет 10 000 манатов. В зависимости от размера зарплаты, кредитные карты можно будет получить и без поручателя.
В настоящее время держатели карт зарабатывают БОНУСЫ во время платежей по любой из карт Банка Республика почти в 400 магазинах-партнерах и сервисных центрах. В партнерской с ети банка можно найти партнера из любого сектора - супермаркет, одежда, бытовая техника, парфюмерия, техника, туризм, здоровье, авто и другие.
Все клиенты Банка с легкостью и без лишней потери времени смогут заказать карту онлайн на сайте банка или при помощи своих смартфонов, воспользовавшись услугой WhatsAppКредит, смогут подать заявку на кредитные карты по номеру (050) 24 59 144, не выходя из дома в любом месте.
Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»