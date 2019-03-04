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ТЭК 04.03.2019 09:40

Нефть дорожает после снижения в пятницу, Brent торгуется у $65,3 за баррель

Цены на нефть эталонных марок увеличиваются в ходе азиатских торгов в понедельник на сигналах замедления роста нефтедобычи в США.

Майские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:24 подорожали на $0,25 (0,38%) - до $65,32 за баррель. На торгах в прошлую пятницу их цена упала на $1,24 (1,87%) и составляла на закрытие $65,07 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на апрель на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,25 (0,45%) - до $56,05 за баррель. На предыдущих торгах WTI подешевела на $1,42 (2,48%), до $55,80 за баррель.

Как стало известно из данных нефтесервисной компании Baker Hughes, число действующих буровых установок в США на прошлой неделе снизилось на 10, до 843 единиц. Показатель является минимальным с прошлого мая.

Тем временем страны ОПЕК+ продолжают снижать добычу в соответствии с соглашением, достигнутым в прошлом году, а США и Китай сигнализируют о прогрессе в торговых переговорах. Это поддерживает оптимизм трейдеров относительно того, что баланс спроса и предложения на рынке восстановится, что в свою очередь отразится на ценах.

"Сокращение нефтедобычи в ОПЕК очень сильно поддерживает цены на нефть, - говорит экономист Oversea-Chinese Banking Corp. Хауи Ли. - Кроме того, если Китаю и США удастся разрешить ключевые противоречия, это позитивно скажется на спросе на нефть. Я думаю, что надежда есть".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ТОРГИ, УТРО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]