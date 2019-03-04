В Китае и США приветствуется достижение соглашения по преодолению торговых разногласий - китайский чиновник

Китай и США положительно оценивают прогресс на переговорах по преодолению противоречий в торгово-экономических отношениях между двумя странами, завил официальный представитель сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший орган государственной власти КНР) Чжан Есуй.

"История свидетельствует, что сотрудничество является лучшим выбором для двух крупнейших экономик мира", - сказал он на брифинге в Пекине.

По его словам, сторонам удалось добиться "значительного прогресса по многим проблемам, представляющим взаимный интерес".

"Экономические и торговые связи между Китаем и США носят взаимовыгодный характер, мы надеемся, что обе стороны продолжат консультации, чтобы достичь взаимовыгодного соглашения", - сказал Чжан Есуй.

Он сказал, что у Китая и США существуют серьезные исторические и культурные различия, у них разные социальные системы и степень развития.

"Поэтому в целом нормально, что между ними возникают противоречия и споры, но они не должны вести к антагонизму и конфронтации", - подчеркнул Чжан Есуй.

Он добавил, что "использование устаревшего мышления времен холодной войны для решения проблем в контексте глобализации ни к чему не приведет".

Вторая сессия ВСНП 13-го созыва открывается в Пекине во вторник, 5 марта.

Как сообщила накануне Wall Street Journal, соглашение по торговле между США и Китаем может быть подписано президентом Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином 27 марта.

"Несмотря на сохраняющиеся трудности, переговоры достигли такого уровня прогресса, что официальное соглашение может быть достигнуто на саммите между президентом Трампом и китайским председателем Си Цзиньпином, вероятно, 27 марта, после того, как господин Си завершит визиты в Италию и Францию, сообщают источники, знакомые с планами", - написало издание.

В феврале Д.Трамп назвал переговоры с Китаем по торговым разногласиям успешными и написал в своем твиттере: "Я рад сообщить, что США добились значительного прогресса на переговорах с Китаем по торговле по важным структурным проблемам, включая интеллектуальную собственность, передачу технологий, сельское хозяйство, услуги, валюту, и многие другие".

На встрече лидеров США и Китая в Буэнос-Айресе в рамках G20 была достигнута договоренность не вводить в течение 90 дней новых взаимных торговых пошлин после 1 января 2019 года.

Ранее Д.Трамп предупреждал, что пошлины на китайские товары стоимостью $200 млрд могут с 1 января быть повышены с 10% до 25%.

Стороны приняли решение обсудить эти вопросы в течение трех месяцев. Позднее Д.Трамп заявил, что окончательное решение может быть принято на его личной встрече с Си Цзиньпином.