Baker Tilly Audit Azerbaycan проведет аудит финансово-хозяйственной деятельности СХПП за 2018г

Аудит финансово-хозяйственной деятельности ООО "Сумгайытский химико-промышленный парк" (СХПП) за 2018 год проведет компания Baker Tilly Audit Azerbaycan, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в обществе.

"Baker Tilly Audit Azerbaycan стала победителем соответствующего отбора. С ней 27 февраля был заключен контракт", - отметили в обществе.

СХПП в настоящее время является оператором 4 промышленных парков в Азербайджане: Сумгайытского химико-промышленного, Мингечевирского, Пираллахинского и Балаханинского промпарков.

А.Азизов