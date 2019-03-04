Baker Tilly Audit Azerbaycan проведет аудит финансово-хозяйственной деятельности СХПП за 2018г

Аудит финансово-хозяйственной деятельности ООО "Сумгайытский химико-промышленный парк" (СХПП) за 2018 год проведет компания Baker Tilly Audit Azerbaycan, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в обществе.
"Baker Tilly Audit Azerbaycan стала победителем соответствующего отбора. С ней 27 февраля был заключен контракт", - отметили в обществе.
СХПП в настоящее время является оператором 4 промышленных парков в Азербайджане: Сумгайытского химико-промышленного, Мингечевирского, Пираллахинского и Балаханинского промпарков.
А.Азизов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»