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Транспорт и связь 04.03.2019 10:01

Азербайджан и Китай создадут рабочую группу в сфере транспорта

Азербайджан и Китай с целью расширения сотрудничества в транспортной сфере создадут рабочую группу, сообщает министерство экономики Азербайджана.

Данный вопрос обсуждался в ходе встречи в Пекине министра экономики Шахина Мустафаева и министра транспорта Китая Ли Сяопэна.

«В ходе встречи также обсуждался вопрос использование потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) в рамках инициативы «Один пояс - один путь»», - отмечается в сообщении.

ТМТМ - проект, инициированный с целью повышения транзитного потенциала и развития стран Каспийского региона. Данный маршрут пролегает из Китая в Европу через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию, Турцию. В результате совместной работы участников ТМТМ создан контейнерный сервис Nomad Express и уже начали курсировать пилотные контейнерные поезда из Китая в Азербайджан, Грузию и Турцию.

Как сообщалось, азербайджанская делегация возглавляемая министром экономики Шахином Мустафаевым с 25 февраля по 1 марта находилась в Китае. В ходе визита состоялось 7-ое заседание азербайджано-китайской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, состоялись встречи с представителями китайского правительства.

Б.Рустамбеков

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Тэги: КИТАЙ, ТРАНСПОРТ, РАБГРУППА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]