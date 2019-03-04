Азербайджан и Китай создадут рабочую группу в сфере транспорта

Азербайджан и Китай с целью расширения сотрудничества в транспортной сфере создадут рабочую группу, сообщает министерство экономики Азербайджана.
Данный вопрос обсуждался в ходе встречи в Пекине министра экономики Шахина Мустафаева и министра транспорта Китая Ли Сяопэна.
«В ходе встречи также обсуждался вопрос использование потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) в рамках инициативы «Один пояс - один путь»», - отмечается в сообщении.
ТМТМ - проект, инициированный с целью повышения транзитного потенциала и развития стран Каспийского региона. Данный маршрут пролегает из Китая в Европу через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию, Турцию. В результате совместной работы участников ТМТМ создан контейнерный сервис Nomad Express и уже начали курсировать пилотные контейнерные поезда из Китая в Азербайджан, Грузию и Турцию.
Как сообщалось, азербайджанская делегация возглавляемая министром экономики Шахином Мустафаевым с 25 февраля по 1 марта находилась в Китае. В ходе визита состоялось 7-ое заседание азербайджано-китайской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, состоялись встречи с представителями китайского правительства.
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»