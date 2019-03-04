ИВ Баку отбирает подрядчиков для проведения строительных работ

Исполнительна власть города Баку отбирает подрядчиков для выполнения строительных и ремонтных работ, говорится в объявлении ИВ.
Отбор проводится методом открытого тендера, включающего три лота: проведение работ по благоустройству на тротуарах, дворах, парках и садах; ремонт асфальтового покрытия внутриквартальных дорог; капитальный ремонт социально-бытовых и культурных объектов.
Стоимость участия в лотах 1 и 2 составляет 750 манатов, в лоте-3 – 400 манатов.
Тендерные предложения компаний принимаются до 17:00 16 апреля. Тендерная процедура состоится в 10:00 19 апреля.
Телефон для справок: (+99412) 496-52-04. Контактное лицо: Хумар Джафарова.
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»