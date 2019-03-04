Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9321 RUR   0.0259 GBR   2.2504 TRY   0.3166

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.80 -1.42 Brent 65.07 -1.24

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 6 Мар 11° 7 Мар 10°

Инфраструктура и тендеры 04.03.2019 10:22

ИВ Баку отбирает подрядчиков для проведения строительных работ

Исполнительна власть города Баку отбирает подрядчиков для выполнения строительных и ремонтных работ, говорится в объявлении ИВ.

Отбор проводится методом открытого тендера, включающего три лота: проведение работ по благоустройству на тротуарах, дворах, парках и садах; ремонт асфальтового покрытия внутриквартальных дорог; капитальный ремонт социально-бытовых и культурных объектов.

Стоимость участия в лотах 1 и 2 составляет 750 манатов, в лоте-3 – 400 манатов.

Тендерные предложения компаний принимаются до 17:00 16 апреля. Тендерная процедура состоится в 10:00 19 апреля.

Телефон для справок: (+99412) 496-52-04. Контактное лицо: Хумар Джафарова.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИВ, БАКУ, ТЕНДЕР


Похожие новости


ИВ Баку переходит на усиленный режим работы из-за ожидаемого ухудшения погоды

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]