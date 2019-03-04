Госнефтефонд Азербайджана в 2018г увеличил до 54% долю активов в долларах США

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) основную часть активов, по-прежнему, предпочитает размещать в долларах США, отмечается в данных фонда.
«По состоянию на конец 2018 года активы ГНФАР составили $38 млрд 515,2 млн, из которых сумма эквивалентная $0,5 млн в азербайджанских манатах, остальное - в других валютах», - отмечается в данных.
Инвестиционный портфель Госнефтефонда по состоянию на конец 2018 года равен $38 млрд 514,7 млн.
При этом в структуре инвестиционного портфеля 54,3% размещено в долларах США (по итогам 2017 года – 47,1%), 34,4% - евро (на конец 2017 года – 35,7%), 4,6% - фунтах стерлингов (на конец 2017 года – 5,1%), 0,6% - австралийских долларах (на конец 2017г – 0,7%), 0,8% - турецких лирах (на конец 2017г – 1%), 0,7% - российских рублях (на конец 2017 года – 1,1%), 0,5% - южнокорейских вонах (на конец 2017 года – 1,3%), 1,3% - китайских юанях (на конец 2017 года – 1,4%), 1,5% - японских йенах (на конец 2017 года – 1,5%), 1,3% - прочих валютах (на конец 2017 года – 1,6%).
В долларовом портфеле фонда на долю инвестиций в золоте приходится 5,4% или $2 млрд 93,1 млн, что эквивалентно 50,95 тоннам или 1 млн 638,186 тыс. тройских унций.
По данным фонда, 37,05% средств инвестиционного портфеля ГНФАР размещено в странах Европы (на конец 2017г – 38,4%), 23,1% – в Северной Америке (на конец 2017г – 27,87%), 28,71% - в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (на конец 2017г – 26,05%), остальное – в других регионах.
Согласно данным, 76,5% инвестиционного портфеля фонда размещено в облигациях и инструментах денежного рынка, 12,8% - акциях, 5,3% - недвижимости, 5,4% - золоте.
В Нефтяном фонде Азербайджана аккумулируются доходы от реализации нефтегазовых контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.
Н.Аббасова
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»