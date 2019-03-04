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Дальнее зарубежье 04.03.2019 12:02

Задержанная в Канаде финдиректор Huawei подала в суд на власти страны

Финансовый директор Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу, задержанная в прошлом году в Канаде, подала в суд на власти страны, полицию и пограничников, обвинив их в нарушении своих прав при задержании.

Как пишет Dow Jones, топ-менеджер подала иск в Верховный суд провинции Британская Колумбия, потребовав признать свое задержание, допрос и обыск в аэропорту Ванкувера в декабре прошлого года незаконными. Также она пожаловалась на нарушение ее права на адвоката.

Мэн Ваньчжоу, в частности, указывает, что ее задержали сразу по прилете из Гонконга в Ванкувер под ложным предлогом проверки документов. Ее заставили передать сотрудникам правоохранительных органов свой багаж и все электронные устройства, а также пароли к ним.

Как сообщалось, 1 декабря прошлого года финдиректор и дочь основателя Huawei Мэн Ваньчжоу была задержана в Канаде по требованию США в связи с делом о нарушении американских санкций против Ирана. После этого она была отпущена под залог и остается в Ванкувере.

В пятницу начался процесс экстрадиции Мэн Ваньчжоу в США. Этот процесс происходит при участии суда, и если суд решит, что ее действительно следует экстрадировать, то затем окончательное решение об экстрадиции примет министр юстиции Канады.

Дата слушаний по экстрадиции будет назначена 6 марта. Эксперты отмечают, что дело может затянуться на несколько лет.

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Тэги: КИТАЙ, КАНАДА, HUAWEI, СУД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]