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04.03.2019 11:20

Новый выпуск журнала Caspian Energy

Вышел в свет очередной (№ 106) выпуск журнала Caspian Energy, посвященный межрегиональному сотрудничеству стран балтийского и каспийского регионов.

В новом выпуске Caspian Energy опубликовано эксклюзивное интервью Президента Латвийской Республики Раймондса Вейониса, где особый акцент сделан на вопросы как двустороннего, так и регионального сотрудничества. В журнале также опубликованы интервью с чрезвычайным и полномочным послом Латвии в Азербайджане Юрисом Маклаковсом, чрезвычайным и полномочным послом Латвии в Узбекистане, Таджикистане и Туркменистане Михаилсом Попковсом, чрезвычайным и полномочным послом Латвии в Казахстане Юрийсом Погребняксом.

В Caspian Energy также опубликованы интервью министра энергетики Болгарии Теменужки Петковой, министра национальной экономики Казахстана Тимура Сулейменова, министра транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамина Гулузаде, председателя правления Марокканского Агентства по солнечной энергии (МАСЭ) Мустафы Баккури, генерального директора Национального агентства углеводородов Марокко Амины Бенхадра.

Особое место в этом номере уделено результатам Инвестиционного рейтинга экономических регионов Азербайджана, в котором второй раз подряд победила Нахчыванская Автономная Республика.

Также на страницах журнала вы можете увидеть интервью с генеральным директором ООО «Azpetrol Ltd» Джейхуном Мамедовым, региональным директором по продажам компании «Raymond Weil» Хосе Мария Рамос Аматриайном, генеральным директором ЗАО «SOCAR PETROLEUM» Тогрулом Сеидовым.

Международный журнал Caspian Energy распространяется в 70 странах мира. На протяжении 20 лет в журнале публикуются интервью президентов и премьер-министров разных стран мира, а также глав авторитетных международных организаций, крупных транснациональных компаний, обзоры и аналитические материалы ведущих экспертов. По различным оценкам журнал Caspian Energy входит в пятерку ведущих изданий каспийско-черноморского и балтийского регионов и является ориентиром для многих инвесторов при изучении направления деятельности в каспийско-черноморском и балтийском регионах.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]