Макрон призвал оставить в прошлом разногласия с Италией

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости оставить в прошлом разногласия с Италией, которые привели к тому, что Париж временно отзывал своего посла из Рима для консультаций.

"У нас (в отношениях Франции и Италии - ИФ) случались разные перипетии. Но я думаю, что мы обязаны оставить их в прошлом ради наших народов, нашей истории и Европы ", - сказал французский лидер в интервью телеканалу "Раи".

При этом Э.Макрон указал на исключительность отношений Парижа и Рима.

"Очень многие французы любят Италию, и многие итальянцы любят Францию и французов. Но неожиданно мы стали забывать, что нам нужно продолжать учиться понимать друг друга. Нельзя недооценивать трудности повседневной жизни, но я верю, что между нашими странами всегда была дружба и любовь", - добавил Э.Макрон.

Он отметил, что в начале мая он примет во Франции президента Италии Серджо Маттареллу, который приедет в город Амбуаз для участия в мероприятиях по случаю 500-летней годовщины со дня смерти Леонардо да Винчи. По его словам, на встрече с С.Маттареллой они будут "говорить о будущем и Европе".

Между тем, Э.Макрон призвал не только к укреплению Европы, но и к уважению "самобытности" народов.

"Нам нужна более сильная Европа, независимая в вопросах обороны и политики... Нам нужна также единая Европа, но при этом нужно уважать самобытность народов", - отметил французский лидер.

В начале февраля отношения между Францией и Италия обострились. Это произошло после визита вице-премьера Италии Луиджи Ди Майо во Францию и его встречи с представителями "желтых жилетов" во Франции. В Париже расценили этот шаг со стороны Л.Ди Майо как попытку Рима вмешаться во внутренние дела Франции. Тогда Париж принял решение временно отозвать своего посла из Рима для консультаций, позднее он вернулся обратно в Италию.

"Желтые жилеты" проводят регулярные акции протеста против французского правительства, стремясь привлечь его внимание к финансовым проблемам французов.