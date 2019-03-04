ЦБ Азербайджана на депозитном аукционе привлек 350 млн манатов при предложении около 1 млрд манатов

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) привлек 350 млн манатов в понедельник на очередном депозитном аукционе для банков, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Центробанке.

«Центробанк 4 марта провел очередной депозитный аукцион, на котором привлек 350 млн манатов, хотя предложение в ходе аукциона составило 985,3 млн манатов. Средневзвешенная ставка в ходе аукциона осталась на уровне 7,26%», - отметили в банке.

Средства привлечены сроком на 14 дней.

Как сообщалось, ЦБА с июня 2016 года начал проведение депозитных аукционов.

Б.Рустамбеков