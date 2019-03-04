Пакистан продлил запрет на полеты в своем воздушном пространстве до утра вторника

Авиавласти Пакистана вновь продлили запрет на использование своего воздушного пространства в связи с обострением индийско-пакистанского конфликта, теперь до утра вторника.
"Воздушное пространство Пакистана останется закрытым для всех операций до 8:00 UTC (12:00 - ИФ) 5 марта 2019 года", - говорится в извещении NOTAM, опубликованном на сайте Управления гражданской авиации Пакистана.
Как уточняется, исключение действует для операций в/из аэропортов Карачи, Пешавара, Кветты и Исламабада, которым разрешили вновь обслуживать рейсы с 1 марта.
Росавиация разослала телеграмму о полном или частичном закрытии воздушного пространства для полетов над территориями Индии, Пакистана и Афганистана 27 февраля. После этого российские перевозчики заявили об изменении маршрутов и увеличении времени полетов в ряд азиатских стран, в том числе в Китай, Индию, Таиланд, Вьетнам. Запрет действовал сначала до вечера 28 февраля, затем продлевался еще несколько раз, вплоть до 12:00 понедельника.
В страны Юго-Восточной Азии транзитом через Пакистан летают "Аэрофлот" , "Россия", AZUR air, Nordwind и iFly.
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