Азербайджан рассчитывает на расширение авиасообщения с Саудовской Аравией – глава Минфина

Азербайджан заинтересован в расширении авиасообщения с Саудовской Аравией, заявил министр финансов Азербайджана Самир Шарифов.

"В 2017 году Азербайджан посетило 33,273 тыс. туристов из Саудовской Аравии, а в 2018 году их число составило уже 73 тыс. Но приток туристов наблюдается только в летнее время. Поэтому, мы считаем необходимым наладить постоянное прямое авиасообщение. Это будет важным не только для туризма, но и для развития бизнес отношений между двумя странами", - сказал С.Шарифов в понедельник в Баку на V заседании межправительственной комиссии Азербайджан - Саудовская Аравия по экономическому, торговому, техническому, культурному, спортивному и молодежному сотрудничеству (МПК).

Министр отметил, что двум странам также необходимо расширить сотрудничество в различных сферах для доведения их до уровня политического сотрудничества.

В свою очередь, руководитель главного инвестиционного органа Саудовской Аравии Ибрагим Бин Абдулрахман аль-Омар отметил, что товарооборот между двумя странами в 2018 году не превысил $20 млн. По его словам, взаимные инвестиции также находятся на недостаточно высоком уровне.

Сопредседатель МПК также предложил предпринять ряд мер для активизации бизнес-сотрудничества. "Необходимо провести поиск механизмов для ускорения выполнения задач, предусмотренных в протоколах предыдущих заседаний МПК, подписать соглашение по сотрудничеству в сфере ГТК, создать платформу для сотрудничества бизнес-структур, а также ускорить создание делового совета для расширения поддержки и поощрения бизнеса", - сказал И.аль-Омар.

А.Мамедов