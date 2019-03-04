Азербайджан рассчитывает к 2023 году увеличить турпоток в страну до 4 млн человек – Бюро по туризму

Перед Азербайджаном стоит задача увеличение въездного турпотока в страну к 2023 году до 4 млн человек, заявил заместитель главного исполнительного директора Бюро по туризму (БТА) Бахруз Аскеров.
«Согласно «Стратегии туризма 2023», к 2023 году планируется увеличить число туристов, посещающих страну, до 4 млн человек», - сказал Б.Аскеров в понедельник на «круглом столе» на тему «Экономические и социальная польза от проведения гонок «Формула-1».
По его словам, развитие туризма является одним из приоритетов для руководства страны. В соответствии с этим в 2018 году в Азербайджане были созданы Государственное агентство по туризму и Бюро по туризму.
«Наблюдения показывают, что гонки «Формула-1» являются вторыми по привлекательности в мире для туристов мероприятиями после Олимпийских игр», - отметил Б.Аскеров.
Он подчеркнул, что перед организаторами этапа «Гран-при Азербайджана» и БТА стоит задача по увеличению времени пребывания любителей гонок «Ф-1» в Азербайджане. «Как правило, любители «Ф-1» проводят в Азербайджане, в среднем, 3-4 дня в период проведения самой гонки в Баку. Нам же хотелось бы, чтобы они задержались в нашей стране на более длительное время, посещая, в том числе, различные регионы Азербайджана», - сказал заместитель главного исполнительного директора БТА.
Как сообщалось ранее, в 2018 году турпоток в Азербайджан увеличился по сравнению с 2017 годом на 6% - до 2 млн 844,889 тыс. человек.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»