Решение проблемных кредитов граждан позволит банкам сократить операционные расходы и расширить кредитование бизнеса - Unibank

Решение вопроса проблемных кредитов граждан позволит банкам улучшить капитальные позиции, сократить операционные расходы, расширить возможности кредитования, считает первый заместитель ОАО «Unibank» Асяф Гусейнов.

«Указ президента Азербайджана о решении вопроса проблемных кредитов физических лиц, представляет важное значение для банков по нескольким причинам. Во-первых, урегулирование вопроса проблемных кредитов укрепит капитальные позиции банков. Дело в том, что наличие проблемных кредитов вынуждает банки создавать капитальные резервы, а это приводит к снижению капитала», - сказал А.Гусейнов, слова которого приводятся в сообщении банка.

По его словам, снижение капитала ограничивает возможности банка при кредитовании. «Решение вопроса проблемных кредитов, приведет к тому, что на каждые 100 млн манатов роста капитала появляется возможность для дополнительного кредитования в размере 1 млрд манатов. Это позволит расширить кредитование малого и среднего бизнеса», - отметил он.

Во-вторых, решение этого вопроса приведет к сокращению операционных расходов банков. «Сегодня 10-15% сотрудников банков занимаются проблемными кредитами. Поэтому решение проблемных кредитов позволит существенно сократить операционные расходы банков и увеличить операционную прибыль банков», - подчеркнул он.

А.Гусейнов считает, что, в-третьих, реализация этого указа президента позволит вернуть доверие населения к банковскому сектору.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 февраля 2019 года подписал указ о дополнительных мерах по решению проблемы просроченных кредитов физических лиц.

Указ предусматривает возмещение в течение трех месяцев разницы по основному долгу физических лиц по кредитам в иностранной валюте на сумму до $10 тыс., возникшей в результате девальваций (в 2015г - ИФ), за счет средств государственного бюджета. Средства будут возмещаться по курсу на 28 февраля 2019 года (1,7 манат/$1).

При этом за каждый доллар основного долга по кредитам, заключенным до 21 февраля 2015 года, будет компенсироваться 0,25 манат ($0,15), а по займам, выданным в период от 22 февраля до 21 декабря 2015 года - 0,6 манат ($0,35).

Согласно указу, банкам со стороны Центрального банка на основе обращения Палаты по надзору над финансовыми рынками будет выделено 682 млн манатов на проведение реструктуризации проблемных валютных кредитов граждан на сумму до $10 тыс. и займов в национальной валюте на сумму до 17 тыс. манатов.

При этом размер компенсационной выплаты каждому физлицу не должен превышать сумму эквивалентную $5 тыс.

Ранее глава Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы отметил, что данный указ охватит свыше 800 тыс. человек. На эти цели планируется направить из госбюджета свыше 700 млн манатов.

А.Азизов