В Молдавии утверждены окончательные итоги парламентских выборов

Центральная избирательная комиссия Молдавии представила в понедельник окончательные итоги выборов в парламент, которые прошли 24 февраля, результаты будут переданы сегодня же для утверждения в Конституционный суд, сообщили "Интерфаксу" в ЦИК.
Согласно окончательным результатам выборов, на первом месте в национальном округе расположилась пропрезидентская Партия социалистов Молдавии (ПСРМ), набрав 31,15% голосов избирателей. Партия получает 18 мандатов по партийным спискам.
На втором месте - проевропейский блок ACUM с 26,84%. Он получает 14 мандатов.
Далее следует правящая в Молдавии Демократическая партия (ДПМ), которая набрала 23,62% и получает 13 мандатов.
В парламент проходит также Партия "Шор", набравшая 8,32%, она получит пять мандатов в парламенте.
Остальные партии набрали менее 6% голосов и не будут представлены в новом парламенте Молдавии.
Всего, в выборах приняло участие 14 партий и один блок.
В одномандатных округах ПСРМ и ДПМ получили одинаковое количество мандатов по округам - по 17.
В целом (национальный округ плюс одномандатные округа) ПСРМ получила в парламенте 35 мест (18+17), ДПМ - 30 (13+17), блок ACUM - 26 (14+12), Партия "Шор" - семь (5+2), а также трое независимых депутатов (двое из них избраны по двум округам от Приднестровского региона).
Эксперты не исключают, что и этот расклад мандатов в будущем парламенте не является окончательным. В нескольких округах, где в выборах приняло участие по 20-25 тысяч избирателей, отрыв между кандидатами, занявшими первые два места, составляет несколько десятков голосов. Не исключено, что по требованию кандидатов в этих округах будет проводиться полный пересчет голосов.
Согласно законодательству, ЦИК направил протокол о результатах парламентских выборов и отчет в Конституционный суд (КС).
КС в течение пяти дней должен дать заключение о соответствии или несоответствии выборов закону и утвердить мандаты депутатов. В этот же срок судебные инстанции должны завершить и передать в КС свои решения по рассмотрению споров участников выборов.
Согласно законодательству, первое заседание парламента должно быть созвано в течение 30 дней после выборов.
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 22 нарушения - Минобороны Азербайджана
Президент Алиев принял верительные грамоты послов Венесуэлы, Руанды и Таиланда
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 20 раз - Минобороны Азербайджана
Украина в январе-феврале увеличила транзит газа на 15%
Текущие кредитные рейтинги Азербайджана не отражают уровень экономического развития страны – глава Минфина
В приватизации МБА нет прогресса – глава Минфина Азербайджана
На апрельский «Гран-при Азербайджана» уже продано до 70% билетов - BCC
Азербайджан сэкономит $50 млн на проведении гонок «Формулы-1» в 2019-2023гг
Азербайджан рассчитывает к 2023 году увеличить турпоток в страну до 4 млн человек – Бюро по туризму
Президент Алиев выделил 11 млн манатов на капремонт улиц, систему освещения и закупку спецтехники в Гяндже
ГААД получит 850 тыс. манатов на строительство автодороги в Хызынском районе
ГААД получит 2,3 млн манатов на строительство автодороги в Агдамском районе
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Баку открылась фотовыставка, посвященная первой женщине-космонавту Валентине Терешковой
4G сеть Bakcell уже доступна во всех регионах страны
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»