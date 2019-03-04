В Молдавии утверждены окончательные итоги парламентских выборов

Центральная избирательная комиссия Молдавии представила в понедельник окончательные итоги выборов в парламент, которые прошли 24 февраля, результаты будут переданы сегодня же для утверждения в Конституционный суд, сообщили "Интерфаксу" в ЦИК.

Согласно окончательным результатам выборов, на первом месте в национальном округе расположилась пропрезидентская Партия социалистов Молдавии (ПСРМ), набрав 31,15% голосов избирателей. Партия получает 18 мандатов по партийным спискам.

На втором месте - проевропейский блок ACUM с 26,84%. Он получает 14 мандатов.

Далее следует правящая в Молдавии Демократическая партия (ДПМ), которая набрала 23,62% и получает 13 мандатов.

В парламент проходит также Партия "Шор", набравшая 8,32%, она получит пять мандатов в парламенте.

Остальные партии набрали менее 6% голосов и не будут представлены в новом парламенте Молдавии.

Всего, в выборах приняло участие 14 партий и один блок.

В одномандатных округах ПСРМ и ДПМ получили одинаковое количество мандатов по округам - по 17.

В целом (национальный округ плюс одномандатные округа) ПСРМ получила в парламенте 35 мест (18+17), ДПМ - 30 (13+17), блок ACUM - 26 (14+12), Партия "Шор" - семь (5+2), а также трое независимых депутатов (двое из них избраны по двум округам от Приднестровского региона).

Эксперты не исключают, что и этот расклад мандатов в будущем парламенте не является окончательным. В нескольких округах, где в выборах приняло участие по 20-25 тысяч избирателей, отрыв между кандидатами, занявшими первые два места, составляет несколько десятков голосов. Не исключено, что по требованию кандидатов в этих округах будет проводиться полный пересчет голосов.

Согласно законодательству, ЦИК направил протокол о результатах парламентских выборов и отчет в Конституционный суд (КС).

КС в течение пяти дней должен дать заключение о соответствии или несоответствии выборов закону и утвердить мандаты депутатов. В этот же срок судебные инстанции должны завершить и передать в КС свои решения по рассмотрению споров участников выборов.

Согласно законодательству, первое заседание парламента должно быть созвано в течение 30 дней после выборов.