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04.03.2019 12:33

Президент Алиев выделил 11 млн манатов на капремонт улиц, систему освещения и закупку спецтехники в Гяндже

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Исполнительной власти города Гянджа из госбюджета 11 млн манатов на продолжение работ по благоустройству.

Средства, будут направлены на капремонт улиц (4 млн манатов), обновление системы освещения (1 млн манатов) и закупку машин и механизмов для коммунальных нужд (6 млн манатов).

Средства будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2019 год.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в понедельник на сайте главы государства.

Ф.Исазаде

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, РЕГИОНЫ, СРЕДСТВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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