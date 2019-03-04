Президент Алиев выделил 11 млн манатов на капремонт улиц, систему освещения и закупку спецтехники в Гяндже

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Исполнительной власти города Гянджа из госбюджета 11 млн манатов на продолжение работ по благоустройству.

Средства, будут направлены на капремонт улиц (4 млн манатов), обновление системы освещения (1 млн манатов) и закупку машин и механизмов для коммунальных нужд (6 млн манатов).

Средства будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2019 год.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в понедельник на сайте главы государства.

Ф.Исазаде