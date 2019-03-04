4G сеть Bakcell уже доступна во всех регионах страны

Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell предоставляет услуги 4G самого высокого качества во всех регионах страны. Уже сегодня, абоненты Bakcell проживающие в Баку и на Апшеронском полуострове, а также в центральных частях всех городов и районов Азербайджана (за исключением Нахчыванской АР и территорий находящихся под оккупацией) имеют возможность пользоваться услугами высокоскоростного мобильного интернета.

Отметим, что Bakcell имеет самую большую сеть LTE (4G) в стране, по охвату и пропускной способности, которая состоит из более 1700 базовых станций четвертого поколения. В прошлом году, благодаря крупным инвестициям в сеть, компания запустила более 800 станций 4G, 300 из которых было установлено в регионах Азербайджана. В продолжение деятельности, направленной на обеспечение пользователей непревзойдённым качеством услуг, в этом году Bakcell также планирует установку более 750 станций 4G по всей стране.

С целью обеспечить стабильность и надежность своей мобильной сети, компания проводит беспрерывную оптимизацию сетевой инфраструктуры.

«Чтобы еще больше укрепить свою лидирующую позицию на рынке, а также увеличить и без того высокое качество услуг, Bakcell продолжает вкладывать крупные инвестиции в свою сеть 4G, которая уже является самой высококачественной сетью в Азербайджане. Наша задача - сделать так, чтобы услуги 4G были доступны на всей территории страны. Поэтому, мы продолжим крупномасштабные работы, направленные на увеличение зоны охвата и качества нашей сети” отметил главный исполнительный директор Bakcell Николаи Беккерс.

Нужно отметить, что качество и непревзойденная скорость мобильного интернета от Bakcell неоднократно признавались как на местном, так и на международном уровне. Так, в 2018 году Bakcell удостоилась звания «Самой скоростной мобильной сетью в Азербайджане». Всемирно известной компанией Ookla было подтверждено, что сеть Bakcell предоставляет самую высокую среднюю скорость скачивания и самый низкий уровень задержки (latency time). В 2017 году компания P3 Communications, являющаяся международным лидером и самой авторитетной независимой организацией в сфере мобильного бенчмаркинга, назвала сеть Bakcell «Лучшей по итогам тестирования» (Best in Test) в Азербайджане.

Bakcell продолжит осуществлять крупномасштабные меры по расширению и дальнейшей модернизации своей высококачественной мобильной сети.

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О компании Bakcell

Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, предлагает широкий спектр продуктов и услуг для пользователей современных услуг мобильной связи. Bakcell предоставляет своим клиентам лучшие в своем классе услуги мобильной связи и мобильного интернета четвертого (4G) поколения.

Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами, посетите www.bakcell.com/az/news (или www.bakcell.com/en/news для пресс-релизов на английском языке).

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