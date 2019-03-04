Гуайдо возвращается в Венесуэлу, а его сторонники готовятся к демонстрациям

Оппозиционер Хуан Гуайдо, провозгласивший себя президентом Венесуэлы, объявил, что в понедельник планирует вернуться на родину.

По возвращении на родину Х.Гуайдо, вероятно, ждет преследование по закону, поскольку верховным судом Венесуэлы ему запрещен выезд за пределы страны, который он нарушил, отправившись в Колумбию на заседание глав МИД стран Группы Лимы 25 февраля. Затем оппозиционер побывал в ряде других латиноамериканских стран.

Х.Гуайдо в воскресенье вылетел из города Салинас на побережье Эквадора. Точный маршрут, по которому он собирается вернуться в Венесуэлу, не известен.

В преддверии возвращения в Венесуэлу Х.Гуайдо призвал венесуэльцев к участию в протестах. Так, в понедельник он призвал граждан страны выйти на улицы к 11:00 по местному времени (19:00 мск).

Х.Гуайдо отметил, что оставил соратникам указания на тот случай, если власти Венесуэлы попытаются задержать его.

"На случай, если узурпатор и его помощники осмелятся попытаться меня задержать, мы составили четкий план, с точными инструкциями для наших международных союзников и братьев в парламенте", - написал Х.Гуайдо в Twitter.

Советник президента по нацбезопасности Джон Болтон, в свою очередь, предупредил, что власти США готовы отреагировать, если Венесуэла помешает безопасному возвращению Х.Гуайдо на родину.

"Временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил о своих планах возвращения в страну. Любые угрозы и действия в отношении его безопасного возвращения встретятся с решительным и значимым ответом со стороны США и мировой общественности", - написал Дж.Болтон в Twitter.

В настоящее время в Венесуэле проходит карнавал, в период которого большинство венесуэльцев не работают. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о начале карнавала еще в прошлый четверг, хотя стартовать празднования должны были на этой неделе.

"У народа есть право на счастье, единение, танцы и жизнь", - заявил Н.Мадуро.

Власти Венесуэлы призвали жителей страны на время карнавала поехать на пляжи и в другие места для отдыха, сообщают СМИ.