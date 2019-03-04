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Финансы 04.03.2019 13:05

В приватизации МБА нет прогресса – глава Минфина Азербайджана

Министр финансов Самир Шарифов заявил об отсутствии прогресса в приватизации крупнейшего банка страны – ОАО «Международный банк Азербайджана» (МБА).

"В процессе приватизации МБА пока нет прогресса. Причиной является отсутствие инвесторов", - сказал С. Шарифов журналистам в понедельник.

Ранее С.Шарифов заявлял, что правительство Азербайджана в 2018 году начнет работы по подготовке МБА к приватизации. При этом он отмечал, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) проявляет интерес к приватизации МБА.

МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком страны. Основным акционером банка является Минфин Азербайджана.

А.Мамедов

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Тэги: МБА, ПРИВАТИЗАЦИЯ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]