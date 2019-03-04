В приватизации МБА нет прогресса – глава Минфина Азербайджана

Министр финансов Самир Шарифов заявил об отсутствии прогресса в приватизации крупнейшего банка страны – ОАО «Международный банк Азербайджана» (МБА).

"В процессе приватизации МБА пока нет прогресса. Причиной является отсутствие инвесторов", - сказал С. Шарифов журналистам в понедельник.

Ранее С.Шарифов заявлял, что правительство Азербайджана в 2018 году начнет работы по подготовке МБА к приватизации. При этом он отмечал, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) проявляет интерес к приватизации МБА.

МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком страны. Основным акционером банка является Минфин Азербайджана.

А.Мамедов