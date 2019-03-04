Азербайджан сэкономит $50 млн на проведении гонок «Формулы-1» в 2019-2023гг

Продление договора с «Формулой-1» до 2023 года позволит Азербайджану сэкономить $50 млн, заявила глава департамента маркетинга и связям с общественностью операционной компании Baku City Circuit (BCC) Нигяр Арпадараи.

«Как известно, в начале текущего года Азербайджан продлил сотрудничество с королевскими гонками «Формула-1» еще на 3 года, до 2023 года, что позволит нашей стране сэкономить $50 млн за 5 лет», - сказала Н.Арпадараи в понедельник на «круглом столе» на тему «Экономические и социальная польза от проведения гонок «Формула-1».

По ее словам, продление контракта позволяет Азербайджану открыть новые источники дохода. «Экономия в $50 млн станет возможной благодаря новым источникам дохода, спонсорству и т.д.», - сказала она.

Н.Арпадараи отметила, что общий доход Азербайджана от проведения гонок «Ф-1» в Баку в 2016-2017гг составил $277,3 млн. «Из них $164,2 млн составил прямой доход. В их проведении участвовали 1 тыс. бизнес-структур, $22,7 млн получено от сфер туризма, услуг отелей и транспорта», - сказала она.

По ее словам, общее число гостиничных номеров в 3-4-5-звездных отелях Баку составляет 9,2 тыс. «Еще 6,554 тыс. гостиничных номеров имеют другие отели, в которых останавливаются любители «Формулы-1», - отметила Н.Арпадараи.

В свою очередь, коммерческий директор BCC Бюлент Озердим сказал, что «Гран-при Азербайджана» застрахован на $100 млн.

Р.Бабаев