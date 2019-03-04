На апрельский «Гран-при Азербайджана» уже продано до 70% билетов - BCC

Коммерческий директор Операционной компании Baku City Circuit (BCC) Бюлент Озердим сообщил, что на предстоящий в конце апреля в Баку «Гран-при Азербайджана» гонок серии «Формула-1» уже продано 60-70% билетов.
«На сегодняшний день реализация билетов на бакинский этап гонок «Формулы-1» составляет 60-70%», - сказал Б.Озердим в понедельник на «круглом столе» на тему «Экономические и социальная польза от проведения гонок «Формула-1».
По его словам, 78% уже приобретенных билетов на бакинский этап «Ф-1» приходится на долю иностранцев из 52 стран. Среди стран, представители которых купили билеты на «Гран-при Азербайджана» в 2019 году, лидируют Россия, Великобритания, Грузия. За ними следуют, Германия, Голландия, Украина, ОАЭ и т.д.
«Год назад к этому времени билеты были приобретены гражданами 47 стран. Но за оставшиеся до гонок 2 месяца ожидается приобретение большого количества билетов местными гражданами, что уже стало традицией», - отметил Б.Озердим.
Он подчеркнул, что по сравнению с 2016 годом число иностранцев, посетивших бакинский этап «Ф-1», увеличилось в 2 раза.
Гонки «Гран-при Азербайджана» пройдет в Баку 26-28 апреля.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»