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Финансы 04.03.2019 13:23

Текущие кредитные рейтинги Азербайджана не отражают уровень экономического развития страны – глава Минфина

Текущие кредитные рейтинги Азербайджана от трех ведущих агентств не отражают существующий уровень экономического развития страны, считает министр финансов Азербайджана Самир Шарифов.

«Я считаю, что рейтинг Азербайджана должен быть восстановлен и доведен до уровня инвестиционного рейтинга. Текущие рейтинги не отражают существующий уровень экономического развития страны и проводимые социально-экономические реформы", - сказал С. Шарифов журналистам в понедельник.

Ранее С.Шарифов заявил, что кредитный рейтинг должен быть восстановлен и повышен на одну ступень - до "BBB-". "Мы ведем работу в этом направлении. Наши резервы растут, проблемы решаются, в том числе мы существенно сократили в 2018 году внешний долг. Считаю, что это благоприятные условия для повышения рейтинга на одну ступень", - добавил министр.

Агентство S&P в январе 2016 года снизило кредитный рейтинг Азербайджана с "BBB-" до "BB+" на фоне обвала цен на нефть.

По этой же причине международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило в феврале долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Азербайджана в иностранной и национальной валюте до "BB+" с "BBB-".

А.Мамедов

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Тэги: РЕЙТИНГИ, МИНФИН, ПОЗИЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]