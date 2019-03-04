В Катаре не принимали решение о закупке российской ЗРС С-400 - глава катарского МИД

Договоренности о приобретении Катаром российских систем ПВО С-400 пока не достигнуто, заявил глава МИД Катара Мухаммад бен Абдеррахман Аль Тани.

"У нас нет никакого окончательного понимания по вопросу С-400, есть технические команды, специалисты, которые обсуждают, какие есть перспективы", - сказал министр на пресс-конференции по итогам переговоров в Дохе со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в понедельник.

Глава российского МИД, со своей стороны, отметил, что Россия будет готова рассмотреть заявки катарской стороны на поставки российских вооружений, когда таковые поступят.

Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что Москва и Доха ведут переговоры о поставках в Катар зенитных ракетных систем С-400, что вызвало резкую реакцию со стороны Саудовской Аравии.