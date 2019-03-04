В Баку открылась фотовыставка, посвященная первой женщине-космонавту Валентине Терешковой

4 марта 2019 года в Российском информационно-культурном центре в Баку открылась фотовыставка, посвященная дню рождения первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой.
Валентина Терешкова – десятый космонавт мира. Этот исторический полет состоялся в июне 1963 года.
После полета Валентина Владимировна долгие годы является активным общественным деятелем на мировой арене. В 1987—1992 годах возглавляла Союз советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами (предшественник Россотрудничества).
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»