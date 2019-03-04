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04.03.2019 13:34

В Баку открылась фотовыставка, посвященная первой женщине-космонавту Валентине Терешковой

4 марта 2019 года в Российском информационно-культурном центре в Баку открылась фотовыставка, посвященная дню рождения первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой.

Валентина Терешкова – десятый космонавт мира. Этот исторический полет состоялся в июне 1963 года.

После полета Валентина Владимировна долгие годы является активным общественным деятелем на мировой арене. В 1987—1992 годах возглавляла Союз советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами (предшественник Россотрудничества).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]