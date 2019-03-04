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Дальнее зарубежье 04.03.2019 15:31

В Британии предъявили обвинения мужчине, бросившему яйцо в лидера лейбористов

Судебные власти Великобритании предъявили обвинения британцу, который накануне набросился на лидера лейбористов Джереми Корбина и бросил в него яйцо, пишет в понедельник The Guardian.

По данным Скотленд-ярда, напавшему на политика мужчине 31 год, его зовут Джон Мерфи, он проживает в лондонском районе Барнет. Обвинения в нападении ему предъявлены ранним утром в понедельник. Он должен предстать перед судом 19 марта.

Дж.Мерфи напал на Дж.Корбина накануне, когда тот совершал визит в одну из мечетей на севере Лондона. Дж.Мерфи поджидал главу лейбористов у мечети, затем приблизился к нему со спины и бросил ему в голову яйцо. При этом он выкрикнул фразу: "Когда ты голосуешь, ты получаешь то, за то что проголосовал".

Политик покинул мечеть в сопровождении полиции, он не получил серьезной травмы.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ОППОЗИЦИОНЕР, НАПАДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]