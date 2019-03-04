В Британии предъявили обвинения мужчине, бросившему яйцо в лидера лейбористов

Судебные власти Великобритании предъявили обвинения британцу, который накануне набросился на лидера лейбористов Джереми Корбина и бросил в него яйцо, пишет в понедельник The Guardian.

По данным Скотленд-ярда, напавшему на политика мужчине 31 год, его зовут Джон Мерфи, он проживает в лондонском районе Барнет. Обвинения в нападении ему предъявлены ранним утром в понедельник. Он должен предстать перед судом 19 марта.

Дж.Мерфи напал на Дж.Корбина накануне, когда тот совершал визит в одну из мечетей на севере Лондона. Дж.Мерфи поджидал главу лейбористов у мечети, затем приблизился к нему со спины и бросил ему в голову яйцо. При этом он выкрикнул фразу: "Когда ты голосуешь, ты получаешь то, за то что проголосовал".

Политик покинул мечеть в сопровождении полиции, он не получил серьезной травмы.