Порошенко призвал НАБУ расследовать публикацию о коррупции в армии

Президент Украины Петр Порошенко призвал антикоррупционные органы объективно и непредвзято расследовать факты опубликованных в СМИ коррупционных скандалов в оборонном секторе.

"Я публично обращаюсь к Национальному антикоррупционному бюро с призывом расследовать резонансные публикации и расставить все точки над i", - заявил П.Порошенко в Николаеве в понедельник.

"Если кто-то виноват, то должна быть ответственность. Кто добросовестно работает на укрепление обороноспособности, тем дать возможность защитить свое честное имя", - добавил глава государства.

"Вечером планирую переговорить по телефону с руководством НАБУ. Это новый антикоррупционный орган, который имеет репутацию точно независимого от украинской власти. Он максимально деполитизирован, и это очень важно для общественного доверия к результатам данного расследования", - сказал П.Порошенко.