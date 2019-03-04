Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9321 RUR   0.0259 GBR   2.2504 TRY   0.3166

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.80 -1.42 Brent 65.07 -1.24

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 6 Мар 11° 7 Мар 10°

СНГ 04.03.2019 15:49

Порошенко призвал НАБУ расследовать публикацию о коррупции в армии

Президент Украины Петр Порошенко призвал антикоррупционные органы объективно и непредвзято расследовать факты опубликованных в СМИ коррупционных скандалов в оборонном секторе.

"Я публично обращаюсь к Национальному антикоррупционному бюро с призывом расследовать резонансные публикации и расставить все точки над i", - заявил П.Порошенко в Николаеве в понедельник.

"Если кто-то виноват, то должна быть ответственность. Кто добросовестно работает на укрепление обороноспособности, тем дать возможность защитить свое честное имя", - добавил глава государства.

"Вечером планирую переговорить по телефону с руководством НАБУ. Это новый антикоррупционный орган, который имеет репутацию точно независимого от украинской власти. Он максимально деполитизирован, и это очень важно для общественного доверия к результатам данного расследования", - сказал П.Порошенко.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, АРМИЯ, ЗАКУПКИ


Похожие новости


Зеленский по-прежнему опережает Порошенко и Тимошенко в украинском президентском рейтинге - опрос Украина продолжает снижать потребление газа - Порошенко Порошенко: Украина будет отстаивать свободу судоходства в Керченском проливе Порошенко намерен отдать приказ погранслужбе не пускать российских наблюдателей на Украину Порошенко подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты Украины Порошенко считает реальным вступление Украины в НАТО в течение пяти лет

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]