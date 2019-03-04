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Дальнее зарубежье 04.03.2019 16:03

Индия и Пакистан восстановили железнодорожное движение после ослабления напряженности в Кашмире

Движение поездов между Пакистаном и Индией возобновилось на фоне снижения напряженности между двумя странами, сообщает агентство Associated Press.

Так, в операторе пакистанских железных дорог сообщили, что поезд с 180 пассажирами отправился из пакистанского Лахора в сторону приграничного индийского населенного пункта Атари.

Движение поездов между двумя странами было приостановлено на прошлой неделе.

26 февраля Индия сообщила, что нанесла удары по лагерю боевиков в пакистанской части Кашмира в ответ на атаку боевиков, в результате которой погибли 40 индийских военных. Затем Пакистан заявил, что ответ на вторжение в свое воздушное пространство пакистанские военные сбили два индийских военных самолета.

В результате на территории Пакистана оказался индийский пилот одного из сбитых самолетов, которого в целях деэскалации конфликта 1 марта Пакистан вернул Индии.

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Тэги: ПАКИСТАН, ИНДИЯ, ПОЕЗДА, ДВИЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]