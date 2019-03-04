Победившая на выборах в Эстонии партия Реформ начнет переговоры о создании правящей коалиции

Крупнейшая в Эстонии оппозиционная партия Реформ, победившая на прошедших в воскресенье парламентских выборах, проведет переговоры о создании коалиции с потенциальными партнерами: с партией Isamaa ("Отечество" - ИФ), Социал-демократической партией и партией Центра.
"По итогам выборов у партии Реформ есть две возможности создания правящей коалиции: с Isamaa и Социал-демократической партией или с партией Центра. Мы желаем прежде всего провести консультации с возможными партнерами по коалиции", - сообщила в понедельник пресс-служба партии Реформ.
Делегацию партии Реформ на переговорах возглавит председатель партии Кая Каллас (Kaja Kallas).
Ранее К.Каллас заявляла, что центристы могут оказаться в оппозиции, а в новую коалицию могут быть приглашены Социал-демократическая партия и националистическая партия Isamaa.
Реформисты в ходе предвыборной кампании заявляли, что они против смягчения политики в области гражданства, за сдачу некоренным населением экзамена по эстонскому языку при получении гражданства, за перевод школ и дошкольных учебных заведений полностью на эстонский язык преподавания.
На парламентских выборах реформисты получили 34 депутатских мандата из 101, ведущая правящая партия Центра 26 мандатов, также правящие партии Isamaa 12 и Социал-демократическая 10 мандатов.
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