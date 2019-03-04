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Дальнее зарубежье 04.03.2019 16:27

Победившая на выборах в Эстонии партия Реформ начнет переговоры о создании правящей коалиции

Крупнейшая в Эстонии оппозиционная партия Реформ, победившая на прошедших в воскресенье парламентских выборах, проведет переговоры о создании коалиции с потенциальными партнерами: с партией Isamaa ("Отечество" - ИФ), Социал-демократической партией и партией Центра.

"По итогам выборов у партии Реформ есть две возможности создания правящей коалиции: с Isamaa и Социал-демократической партией или с партией Центра. Мы желаем прежде всего провести консультации с возможными партнерами по коалиции", - сообщила в понедельник пресс-служба партии Реформ.

Делегацию партии Реформ на переговорах возглавит председатель партии Кая Каллас (Kaja Kallas).

Ранее К.Каллас заявляла, что центристы могут оказаться в оппозиции, а в новую коалицию могут быть приглашены Социал-демократическая партия и националистическая партия Isamaa.

Реформисты в ходе предвыборной кампании заявляли, что они против смягчения политики в области гражданства, за сдачу некоренным населением экзамена по эстонскому языку при получении гражданства, за перевод школ и дошкольных учебных заведений полностью на эстонский язык преподавания.

На парламентских выборах реформисты получили 34 депутатских мандата из 101, ведущая правящая партия Центра 26 мандатов, также правящие партии Isamaa 12 и Социал-демократическая 10 мандатов.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, ПАРЛАМЕНТ, КОАЛИЦИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]