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Регион 04.03.2019 16:32

Турецкие корабли вошли в Черное море в ходе крупнейших маневров ВМС

В рамках крупнейших учений турецкие военные корабли прошли через Босфор и вошли в Черное море, сообщило турецкое информационное агентство Анадолу.

В самых масштабных в истории Турции морских учениях Mavi Vatan-2019, которые проводятся в акватории сразу трех морей, задействованы свыше 100 кораблей.

В Mavi Vatan-2019, в частности, участвуют фрегаты, корветы, подлодки, десантные корабли, штурмовые катера, тральщики, подводные лодки, поисково-спасательные суда береговой охраны.

Цель учений, которые проходят под контролем Центра оперативного управления ВМС, - повышение уровня подготовки и слаженности действий соединений военно-морских сил страны.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЧЕРНОМОРЬЕ, УЧЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]