Турецкие корабли вошли в Черное море в ходе крупнейших маневров ВМС

В рамках крупнейших учений турецкие военные корабли прошли через Босфор и вошли в Черное море, сообщило турецкое информационное агентство Анадолу.

В самых масштабных в истории Турции морских учениях Mavi Vatan-2019, которые проводятся в акватории сразу трех морей, задействованы свыше 100 кораблей.

В Mavi Vatan-2019, в частности, участвуют фрегаты, корветы, подлодки, десантные корабли, штурмовые катера, тральщики, подводные лодки, поисково-спасательные суда береговой охраны.

Цель учений, которые проходят под контролем Центра оперативного управления ВМС, - повышение уровня подготовки и слаженности действий соединений военно-морских сил страны.