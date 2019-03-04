В МАГАТЭ подтвердили выполнение Ираном условий СВПД

Иран по-прежнему соблюдает договоренности в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по атому, говорится в заявлении гендиректора МАГАТЭ Юкии Амано, распространенном в понедельник.

"Иран выполняет связанные с атомом обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий. Крайне важно, чтобы Иран и дальше продолжал полностью выполнять эти обязательства", - отмечается в его заявлении.

Ю.Амано подчеркивает, что МАГАТЭ продолжит отслеживать ситуацию с ядерными материалами, задекларированными Ираном.

Исполнение Ираном условий СВПД не раз подтверждалось МАГАТЭ.

В 2015 году "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и Ираном был принят СВПД по иранской ядерной программе. План предусматривал отмену международных и односторонних санкций в отношении Ирана в обмен на его согласие ввести определенные ограничения на ядерную программу. Однако президент США Дональд Трамп раскритиковал сделку и вышел из нее.

5 ноября 2018 года вновь вступили в силу американские санкции против Ирана, существовавшие до подписания Совместного всеобъемлющего плана действий.

Оставшиеся участники сделки - РФ, КНР, евротройка (Великобритания, Германия и Франция), и ЕС, выступающий координатором "пятерки", а также Иран, заявили о намерении сохранить СВПД и продолжить сотрудничество, несмотря на американские санкции.