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Регион 04.03.2019 17:02

В МАГАТЭ подтвердили выполнение Ираном условий СВПД

Иран по-прежнему соблюдает договоренности в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по атому, говорится в заявлении гендиректора МАГАТЭ Юкии Амано, распространенном в понедельник.

"Иран выполняет связанные с атомом обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий. Крайне важно, чтобы Иран и дальше продолжал полностью выполнять эти обязательства", - отмечается в его заявлении.

Ю.Амано подчеркивает, что МАГАТЭ продолжит отслеживать ситуацию с ядерными материалами, задекларированными Ираном.

Исполнение Ираном условий СВПД не раз подтверждалось МАГАТЭ.

В 2015 году "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и Ираном был принят СВПД по иранской ядерной программе. План предусматривал отмену международных и односторонних санкций в отношении Ирана в обмен на его согласие ввести определенные ограничения на ядерную программу. Однако президент США Дональд Трамп раскритиковал сделку и вышел из нее.

5 ноября 2018 года вновь вступили в силу американские санкции против Ирана, существовавшие до подписания Совместного всеобъемлющего плана действий.

Оставшиеся участники сделки - РФ, КНР, евротройка (Великобритания, Германия и Франция), и ЕС, выступающий координатором "пятерки", а также Иран, заявили о намерении сохранить СВПД и продолжить сотрудничество, несмотря на американские санкции.

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Тэги: МАГАТЭ, ИРАН, СВПД, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]