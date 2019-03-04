Цены на нефть ускорили рост, Brent подорожала до $65,7 за баррель

Нефть эталонных марок ускорила рост в ходе торгов в понедельник на оптимизме по поводу окончания торговой войны между США и Китаем.
Майские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 54:11 подорожали на $0,63 (0,97%) - до $65,69 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на апрель на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,40 (0,72%) - до $56,20 за баррель.
По данным СМИ, Китай и США вплотную приблизились к подписанию торгового соглашения, которое будет предусматривать снижение повышенных в прошлом году пошлин на импорт продукции. Кроме того, соглашение будет включать в себя обещание Китая повысить закупку различных товаров в Штатах для сокращения своего профицита во внешней торговле.
Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники, высока вероятность, что соглашение будет подписано на встрече президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, которая, скорее всего, состоится 27 марта.
Помимо этого, поддержку рынку оказывают данные нефтесервисной компании Baker Hughes о том, что число действующих буровых установок в США на прошлой неделе снизилось на 10, до 843 единиц. Показатель является минимальным с прошлого мая.
Тем временем аналитики Barclays сохранили свой прогноз цен на нефть марки Brent на текущий год, по-прежнему ожидая роста котировок до $70 за баррель.
Президент Алиев принял главу Фонда этнического взаимопонимания США
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 22 нарушения - Минобороны Азербайджана
Президент Алиев принял верительные грамоты послов Венесуэлы, Руанды и Таиланда
Президент Алиев выделил 1,8 млн манатов на дополнительные меры по развитию азербайджанских театров
Число сбитых пешеходов в США выросло до максимума за 30 лет из-за смартфонов и внедорожников
Госнефтефонд Азербайджана с 2001г направил на улучшение жизни беженцев и вынужденных переселенцев 2,3 млрд манатов
Президент Алиев выделил 11 млн манатов на капремонт улиц, систему освещения и закупку спецтехники в Гяндже
ГААД получит 850 тыс. манатов на строительство автодороги в Хызынском районе
ГААД получит 2,3 млн манатов на строительство автодороги в Агдамском районе
Юридический комитет Палаты представителей США начинает масштабное расследование деятельности Трампа
В МАГАТЭ ждут соглашения между США и КНДР для контроля денуклеаризации
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Специальное предложение для предпринимателей от Банка Республика в «Од Чершенбеси»
Олимпиада по русскому языку прошла в западном регионе Азербайджана
В Баку открылась фотовыставка, посвященная первой женщине-космонавту Валентине Терешковой
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»