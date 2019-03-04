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ТЭК 04.03.2019 15:27

Цены на нефть ускорили рост, Brent подорожала до $65,7 за баррель

Нефть эталонных марок ускорила рост в ходе торгов в понедельник на оптимизме по поводу окончания торговой войны между США и Китаем.

Майские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 54:11 подорожали на $0,63 (0,97%) - до $65,69 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на апрель на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,40 (0,72%) - до $56,20 за баррель.

По данным СМИ, Китай и США вплотную приблизились к подписанию торгового соглашения, которое будет предусматривать снижение повышенных в прошлом году пошлин на импорт продукции. Кроме того, соглашение будет включать в себя обещание Китая повысить закупку различных товаров в Штатах для сокращения своего профицита во внешней торговле.

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники, высока вероятность, что соглашение будет подписано на встрече президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, которая, скорее всего, состоится 27 марта.

Помимо этого, поддержку рынку оказывают данные нефтесервисной компании Baker Hughes о том, что число действующих буровых установок в США на прошлой неделе снизилось на 10, до 843 единиц. Показатель является минимальным с прошлого мая.

Тем временем аналитики Barclays сохранили свой прогноз цен на нефть марки Brent на текущий год, по-прежнему ожидая роста котировок до $70 за баррель.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ТОРГИ, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]