Глава Совета муфтиев прогнозирует резкий рост числа мусульман в России

Председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин заявил о существенном увеличении доли исламского населения в стране в обозримой перспективе.
"По прогнозам специалистов, в чьей компетентности не приходится сомневаться, через полтора десятка лет до 30% населения России будут составлять мусульмане", - заявил Р.Гайнутдин в понедельник в Госдуме на научно-практической конференции "История ислама в России: осмысление со взглядом в будущее".
Он отметил, что, возглавляя на протяжении более 30 лет праздничные службы в московской Соборной мечети, может подтвердить: "Такие прогнозы в целом подтверждаются практикой".
В феврале фонд "Общественное мнение" обнародовал результаты опроса, согласно которому число мусульман в России составило 7% или около 10 млн человек.
По мнению главы Совета муфтиев, крупнейшим городам России необходимы десятки новых мечетей, обеспечение минимального социального пакета духовенству, укрепление научно-образовательных и богословских центров, расположенных не на окраинах, а в столицах, поблизости от крупнейших центров академической науки.
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