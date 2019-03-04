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Религия 04.03.2019 15:29

Глава Совета муфтиев прогнозирует резкий рост числа мусульман в России

Председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин заявил о существенном увеличении доли исламского населения в стране в обозримой перспективе.

"По прогнозам специалистов, в чьей компетентности не приходится сомневаться, через полтора десятка лет до 30% населения России будут составлять мусульмане", - заявил Р.Гайнутдин в понедельник в Госдуме на научно-практической конференции "История ислама в России: осмысление со взглядом в будущее".

Он отметил, что, возглавляя на протяжении более 30 лет праздничные службы в московской Соборной мечети, может подтвердить: "Такие прогнозы в целом подтверждаются практикой".

В феврале фонд "Общественное мнение" обнародовал результаты опроса, согласно которому число мусульман в России составило 7% или около 10 млн человек.

По мнению главы Совета муфтиев, крупнейшим городам России необходимы десятки новых мечетей, обеспечение минимального социального пакета духовенству, укрепление научно-образовательных и богословских центров, расположенных не на окраинах, а в столицах, поблизости от крупнейших центров академической науки.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, НАСЕЛЕНИЕ, МУСУЛЬМАНЕ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]