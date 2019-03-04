В ЕС вступит в силу соглашение о предотвращении нерегулируемого рыболовства в Арктике

Совет ЕС объявил в понедельник, что в ближайшее время Евросоюз станет участником международного соглашения о предотвращении нерегулируемого рыболовства в открытом море в центральной части Северного Ледовитого океана.
"Сегодня Совет принял решение о заключении такого соглашения, которое было подписано 3 октября 2018 года пятью прибрежными государствами Северного Ледовитого океана - Канадой, Данией (действующей от имени Гренландии и Фарерских островов), Норвегией, Россией и Соединенными Штатами с Китаем, ЕС, Исландией, Японией и Южной Кореей", - говорится в коммюнике Совета ЕС.
"Я с гордостью сообщаю, что ЕС скоро станет частью этого исторического соглашения, которое впервые защитит Северный Ледовитый океан и его хрупкую экосистему. Это жизненно важный шаг к достижению большей устойчивости и усилению управления океаном", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства председательствующей в Совете ЕС Румынии Петре Дэя.
Как объясняют в Брюсселе, целью соглашения является предотвращение нерегулируемого промысла в открытом море в центральной части Северного Ледовитого океана путем применения мер предосторожности в рамках долгосрочной стратегии охраны здоровых морских экосистем, а также обеспечения сохранения и устойчивого использования рыбных запасов.
В соответствии с соглашением десять заинтересованных сторон договорились запретить коммерческий промысел в открытом море в центральной части Северного Ледовитого океана на начальный период в 16 лет (который будет автоматически продлеваться каждые пять лет), пока ученые не подтвердят, что это можно делать не наносящим ущерба образом, и до тех пор, пока стороны не договорятся о механизмах обеспечения устойчивости рыбных запасов.
В справке к сообщению Совета ЕС отмечается, что до недавнего времени лед покрывал в значительной степени поверхность открытого моря в центральной части Северного Ледовитого океана круглый год, и это делало невозможным ловлю рыбы в этих водах. Однако в последние годы глобальное потепление значительно сократило ледовый покров в этом районе.
И хотя коммерческое рыболовство вряд ли станет жизнеспособным в открытом море в центральной части Северного Ледовитого океана в ближайшем будущем, отмечают в Брюсселе, экосистемы центрального Северного Ледовитого океана будут все более и более подвержены антропогенной деятельности и, возможно, незаконному рыболовству.
В Совете ЕС сообщают, что решение о заключении соглашения вступит в силу на третий день после его публикации в "Официальном журнале" Евросоюза. Европейский парламент дал свое согласие на это решение 12 февраля 2019 года.
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