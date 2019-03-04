KOBIA и SAGIA налаживают сотрудничество в вопросах инвестиций

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) Азербайджана и Генеральное инвестиционное агентство Саудовской Аравии (SAGIA) подписали «Рамочную программу сотрудничества по улучшению двусторонних инвестиционных отношений».

Документ подписан в рамках пятого заседания межправительственной комиссии Азербайджан - Саудовская Аравия по экономическому, торговому, техническому, культурному, спортивному и молодежному сотрудничеству в понедельник в Баку, сообщает корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Документ подписали председатель правления KOBIA Орхан Мамедов и заместитель главы SAGIA Айед Хади Ал Отаиби.

Программа предусматривает расширение инвестиционных связей между двумя странами и меры, которые необходимо предпринять в этой области.

Б.Рустамбеков