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Бизнес и законодательство 04.03.2019 15:49

KOBIA и SAGIA налаживают сотрудничество в вопросах инвестиций

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) Азербайджана и Генеральное инвестиционное агентство Саудовской Аравии (SAGIA) подписали «Рамочную программу сотрудничества по улучшению двусторонних инвестиционных отношений».

Документ подписан в рамках пятого заседания межправительственной комиссии Азербайджан - Саудовская Аравия по экономическому, торговому, техническому, культурному, спортивному и молодежному сотрудничеству в понедельник в Баку, сообщает корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Документ подписали председатель правления KOBIA Орхан Мамедов и заместитель главы SAGIA Айед Хади Ал Отаиби.

Программа предусматривает расширение инвестиционных связей между двумя странами и меры, которые необходимо предпринять в этой области.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: САУДАРАВИЯ, KOBIA

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]