KOBIA и SAGIA налаживают сотрудничество в вопросах инвестиций

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) Азербайджана и Генеральное инвестиционное агентство Саудовской Аравии (SAGIA) подписали «Рамочную программу сотрудничества по улучшению двусторонних инвестиционных отношений».
Документ подписан в рамках пятого заседания межправительственной комиссии Азербайджан - Саудовская Аравия по экономическому, торговому, техническому, культурному, спортивному и молодежному сотрудничеству в понедельник в Баку, сообщает корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Документ подписали председатель правления KOBIA Орхан Мамедов и заместитель главы SAGIA Айед Хади Ал Отаиби.
Программа предусматривает расширение инвестиционных связей между двумя странами и меры, которые необходимо предпринять в этой области.
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»