Вокалист The Prodigy Кит Флинт скончался в Англии на 50-м году жизни

Вокалист культовой британской музыкальной группы The Prodigy Кит Флинт ушел из жизни в возрасте 49 лет, сообщает газета The Daily Mail.
По ее данным, музыкант был обнаружен мертвым в понедельник утром в своем доме, расположенном в графстве Эссекс на юго-востоке Англии. Возможную причину смерти британские СМИ не указывают.
Британская группа The Prodigy образовалась в 1990 году. Группу дважды номинировали на "Грэмми".
Музыкальный коллектив исполняет электронную музыку. Среди наиболее известных песен группы - Breathe, Firestarter, One Love и Voodoo People.
Изначально в составе группы К.Флинт был просто танцором, лишь в 1996 году он впервые проявил себя как вокалист. Известность ему принесла композиция Firestarter.
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