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Дальнее зарубежье 04.03.2019 15:50

Вокалист The Prodigy Кит Флинт скончался в Англии на 50-м году жизни

Вокалист культовой британской музыкальной группы The Prodigy Кит Флинт ушел из жизни в возрасте 49 лет, сообщает газета The Daily Mail.

По ее данным, музыкант был обнаружен мертвым в понедельник утром в своем доме, расположенном в графстве Эссекс на юго-востоке Англии. Возможную причину смерти британские СМИ не указывают.

Британская группа The Prodigy образовалась в 1990 году. Группу дважды номинировали на "Грэмми".

Музыкальный коллектив исполняет электронную музыку. Среди наиболее известных песен группы - Breathe, Firestarter, One Love и Voodoo People.

Изначально в составе группы К.Флинт был просто танцором, лишь в 1996 году он впервые проявил себя как вокалист. Известность ему принесла композиция Firestarter.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ПЕВЕЦ, КОНЧИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]