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Дальнее зарубежье 04.03.2019 17:57

Volvo Cars установит ограничение скорости в 180 км/ч на всех своих машинах с 2020 года

Шведский производитель автомобилей премиум-класса Volvo Cars Corp. с 2020 года ограничит максимальную скорость на всех выпускаемых компанией автомобилях на уровне 180 км/ч, говорится в пресс-релизе компании.

Данная мера направлена на осуществление стратегии компании под названием Vision 2020, предусматривающей полное исключение возможности смертельного исхода или получения серьёзной травмы в автомобиле Volvo.

"Ограничение максимальной скорости в автомобиле - это не панацея, но мы считаем это необходимой мерой - пусть даже и ради спасения одной единственной жизни", - заявил президент и гендиректор Volvo Хокан Самуэльссон.

Как показывает исследование, проведенное Volvo, превышение скорости наряду с вождением в нетрезвом виде и невнимательностью за рулем входит в число трех основных причин гибели людей в автомобильных авариях.

Шведская компания Volvo Cars работает с 1927 года и сейчас продает автомобили примерно в 100 странах. Штат автопроизводителя насчитывает порядка 43 тыс. сотрудников, выручка в 2018 году составила 252,7 млрд шведских крон ($27,3 млрд). С 2010 года компания принадлежит китайской Zhejiang Geely Holding Group Co.

Основные производственные предприятия Volvo Cars находятся в Гётеборге (Швеция), Генте (Бельгия), Чэнду и Дацине (Китай). Двигатели выпускаются на заводах в Шёвде (Швеция) и Чжанцзякоу (Китай), кузовные комплектующие - на предприятии в Улофстрёме (Швеция).

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Тэги: ШВЕЦИЯ, VOLVO, СКОРОСТЬ, ОГРАНИЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]