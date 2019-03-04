Volvo Cars установит ограничение скорости в 180 км/ч на всех своих машинах с 2020 года

Шведский производитель автомобилей премиум-класса Volvo Cars Corp. с 2020 года ограничит максимальную скорость на всех выпускаемых компанией автомобилях на уровне 180 км/ч, говорится в пресс-релизе компании.
Данная мера направлена на осуществление стратегии компании под названием Vision 2020, предусматривающей полное исключение возможности смертельного исхода или получения серьёзной травмы в автомобиле Volvo.
"Ограничение максимальной скорости в автомобиле - это не панацея, но мы считаем это необходимой мерой - пусть даже и ради спасения одной единственной жизни", - заявил президент и гендиректор Volvo Хокан Самуэльссон.
Как показывает исследование, проведенное Volvo, превышение скорости наряду с вождением в нетрезвом виде и невнимательностью за рулем входит в число трех основных причин гибели людей в автомобильных авариях.
Шведская компания Volvo Cars работает с 1927 года и сейчас продает автомобили примерно в 100 странах. Штат автопроизводителя насчитывает порядка 43 тыс. сотрудников, выручка в 2018 году составила 252,7 млрд шведских крон ($27,3 млрд). С 2010 года компания принадлежит китайской Zhejiang Geely Holding Group Co.
Основные производственные предприятия Volvo Cars находятся в Гётеборге (Швеция), Генте (Бельгия), Чэнду и Дацине (Китай). Двигатели выпускаются на заводах в Шёвде (Швеция) и Чжанцзякоу (Китай), кузовные комплектующие - на предприятии в Улофстрёме (Швеция).
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